España, a la vanguardia del resto de Europa

El tópico de ser antiguos y tener mente cerrada ha desaparecido: los españoles estamos más adelantados de lo que creemos, prueba de ello es que somos el segundo país europeo que más se anima a encontrar su media naranja por pareja por Internet, por detrás de Francia. Desde Meetic nos aclaran estos mitos y tópicos de país rezagado.

Muchas de las parejas esconden verdaderas historias entrañables: "una pareja de un pueblo de Valencia, que vivían en calles paralelas, tenián hasta la foto de la comunión juntos, pero no se conocían, se pusieron en contacto a través de Meetic, ahora son pareja y llevan varios años juntos. Además las parejas son muy agradecidas y suelo mantener bastante el contacto. Otra pareja tuvo el gesto de tatuarse las dos "ee" de Meetic para recordar como se habían conocido" nos confiesa María Capilla.

Tal y como explica la responsable España y Portugal de Meetic, este mito no es tan cierto: "El tópico de los perfiles falsos no lleva a ningún sitio, sí mientes, te mientes a ti mismo... Además no tiene ningún sentido hacerlo. Y en las situaciones en las que uno tiene reparo en dar su información, se anima a los usuarios a crear el perfil con los datos que quieran con los que se sientan cómodos, aunque cuanta más información se dé, más fácil será".