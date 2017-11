Elsa Pataky: "Mi hogar esta en Australia, es el tipo de vida que quiero"

CHANCE

Elsa Pataky no puede ser más afortunada. La vida le sonríe tanto en el aspecto laboral como profesional. Acaba de rodar '12 Horses' con su marido Chris Hemsworth en el que interpretan a marido y mujer, por lo que no les ha sido difícil meterse en el papel, tal y como nos cuenta ella en esta entrevista, además continúa su colaboración con Women'Secret de la que es imagen. La familia que ha creado junto con el actor australiano y sus tres hijos le reporta muchas satisfacciones, tantas que alejarse de la profesión durante estos últimos años para ocuparse de ellos no le ha supuesto ningún sacrificio, sin embargo ahora quiere volver al cine y hacerlo con fuerza. También entre sus proyectos está pasar más tiempo en España, no sólo para trabajar sino para que su marido y los niños mejoren su español y se empapen de nuestra cultura.

ELSA PATAKY: "QUE LAS MUJERES YA NO TENGAN MIEDO DE HABLAR HARÁ QUE MUCHOS HOMBRES SE ECHEN PARA ATRÁS A LA HORA DE ABUSAR DE SU PODER"

CHANCE: En estos días que se habla del acoso a las mujeres, ¿qué piensas de todo esto?

EP: Me parece muy bien que las mujeres se hayan unido y hayan tenido el valor para contarlo, eso quiere decir que la mujer se siente con fuerza, que no quiere que sigan pasando cosas como estas. Todas hemos sufrido momentos en los que nos hemos sentido incómodas y ha pasado en todas las profesiones y saber que ahora se puede contar y no tener miedo supone que muchos hombres se echen para atrás a la hora de abusar de su poder.

"MI HOGAR ESTA EN AUSTRALIA, ES EL TIPO DE VIDA QUE QUIERO"

CH: Vuelves a la gran pantalla con tu marido.

EP: Ha sido maravilloso, como una semana de vacaciones de los peques, hemos trabajado juntos, hacemos de marido y mujer, no nos hemos tenido que meter mucho en el papel pero él es un hombre muy exigente y trabajar juntos nos permite ser mejores porque nos podemos criticar el uno al otro sin miedo. Chris se ha involucrado mucho, ha sido una historia muy bonita y ojalá repitamos.

"EL HABLA MARAVILLAS DE MI Y PARA MI EL ES MARAVILLOSO"

CH: ¿Le has descubierto algún defecto en el trabajo?

EP: Todos tenemos defectos pero no voy a ser yo la primera que lo diga. El no hace nada más que hablar cosas bonitas de mí, para mí él es maravilloso, tenemos nuestras cosas malas y buenas, pero preferimos ocultarlas y sacar lo bueno y positivo.

CH: ¿Os gustaría tener más hijos?

EP: No.

CH: ¿Has sufrido mucho por amor?

EP: Sí, por supuesto. Yo creo que lo bueno que tiene llegar a una relación que pienses que es para toda la vida es porque has tenido relaciones anteriores. Es sano y lo mejor es que ya sabes lo que no quieres. Te da madurez haber tenido otras experiencias.

CH: ¿Qué es lo que no quieres?

EP: De un hombre no me gusta la mentira, no me gusta que no sean honestos, no me gusta que sean demasiado cabezotas, que no sean pacientes*. Hay ciertas cosas que puedes tolerar y que puedes aprender a vivir con ellas pero si se llevan a un límite puede ser peligroso para una relación.

CH: ¿Vas a quedar con los ex compañeros de 'Al salir de clase'?

EP: Esta vez he venido muy poco tiempo. Tuvimos un encuentro maravilloso y estamos en contacto a través de las redes sociales y whatsapp. Hablamos mucho y me encanta tener contacto con ellos.

"QUIERO PASAR MAS TIEMPO EN ESPAÑA Y QUE MIS HIJOS SE EMPAPEN DE LA CULTURA Y EL IDIOMA"

CH: ¿Qué proyectos tienes?

EP: Ahora estoy buscando más proyectos porque antes que estaba menos receptiva porque quería ser madre y cosas a las que había renunciado anteriormente ahora sí que me apetecen. Los niños son más mayores, no me necesitan tanto y tengo más tiempo. Ahora me entra el gusanillo de actuar, sobre todo en España y también pasar temporadas aquí y que mis hijos se empapen de la cultura española, del idioma*

CH: ¿Vendrías con todos a España para siempre?

EP: No, mi hogar está en Australia, es el tipo de vida que quiero y no me gustaría vivir de nuevo en la ciudad.

CH: ¿Chris ya se anima con el español?

EP: Se ha quedado atascado en las mismas palabras, así que nos hemos planteado que vamos a pasar veranos en España y así puede mejorarlo y los niños también.

CH: ¿Los niños no le hablan en español?

EP: Sí, él ha aprendido palabras de ellos y otras veces me dice ¿qué han dicho que no les entiendo?