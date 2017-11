Elena Tablada: "Mi educación me ha enseñado a respaldar y a apoyar Bisbal, el padre de mi hija"

CHANCE

Elena Tablada ha hablado de manera muy sincera sobre su hija Ella, sobre la polémica de Bisbal y Chenoa que todavía sigue coleando las declaraciones de Laura Corradini en su libro Defectos Perfectos, y las supuestas infidelidades de Bisbal, y también sobre su relación con Javier Ungría, que parece ir viento en popa.

La madre de Ella, hija de su relación con David Bisbal dice que ella siempre defenderá al padre de su hija por encima de todo, ya que es lo que cree que tiene que hacer por Ella. Ha querido contestar a unas preguntas de CHANCE en exclusiva.

CHANCE: Los padres os implicáis mucho.

Elena Tablada: Nos entregamos mucho, yo soy taxista directamente, Ella va a un colegio buenísimo y nos quitan un poquito de los deberes de casa, los momentos del colegio son para estudiar y los de casa para ser niños.

CH: Eso reclaman muchos padres.

E.T: Claro, que puedan ser niños, jugar, que no sea todo una rutina, un horario...

CH: ¿Cómo está Ella?

E.T: Muy bien, enorme.

CH: Se te ilumina la cara.

E.T: Está muy linda, muy graciosa, ahora está en el punto que se cree que sabe más que tú, muy graciosa.

CH: ¿Ya te dice que quiere hermanitos?

E.T: No, de repente tiene su día, pero dice que no, normalmente dice que no quiere.

CH: Está a gusto.

E.T: Sí, está encantada, la reina de la casa.

CH: ¿Y tú qué tal?

E.T: Muy bien, la verdad es que estoy tranquila, feliz, contenta, estoy atravesando un momento muy bueno en mi vida y doy gracias todos los días.

CH: Profesionalmente es estupendo.

E.T: Sí, sigo con mis diseños, cada vez ampliando más y la verdad es que en eso muy bien. Ya todo, es tanto profesional como personalmente.

CH: Que las dos cosas funcionen se nota.

E.T: Ahí es cuando llegas a la plenitud, dices gracias, que me dure.

CH: ¿Algún paso más?

E.T: Por supuesto disfrutamos cada momento que vivimos y sí, un paso más nos gustaría dar porque es un poco afianzar la relación y que no sea solo un noviazgo que hoy estás y mañana ya no, que sea un compromiso de verdad, nos gustaría dar ese paso, pero por ahora no. Estamos disfrutando de todo y muy contentos.

CH: Hay que disfrutar.

E.T: Sí, exprimir cada etapa que te toca lo máximo posible.

CH: ¿Cómo has vivido lo que ha ocurrido con el tema de Chenoa, el libro, Bisbal?

E.T: Yo no tenía ni idea, yo dije que yo apoyaba a la gente que se expresaba pero no sabía de qué era el libro. Yo no voy a hablar de él pero tengo una hija con David y mi educación me ha enseñado a respaldar y a apoyar al padre de mi hija.

CH: En parte es lo mejor.

E.T: Claro, yo se lo debo a Ella.

CH: Se han llegado a dar incluso nombres, infidelidades.

E.T: No, es que no sé. Ya eso no tengo ni idea.

CH: Mónica Cruz...

E.T: Ni idea. Es que no sé nada. De verdad que me preguntas cosas que desconozco. Yo te hablo de mi vida, de mi hija, de lo contenta que estoy, pero de cosas que no tienen nada que ver conmigo no te puedo decir.

CH: ¿Cómo estás viviendo el tema de Cataluña?

E.T: Creo que hay que respetar una vez más la libertad de expresión, agradezco mucho lo que ha pasado porque teniendo mi parte de española, gran parte como española, todo esto que ha pasado ha hecho que esté más orgullosa de España. Doy gracias y confío en este país y este país tiene mucho de lo que estar orgulloso.

CH: Tu niña es española.

E.T: Bueno mi niña es americana.

CH: España es su tierra también.

E.T: Sí, también.