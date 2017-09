Elena Tablada: "Yo apoyo a la gente que hace lo que siente"

CHANCE

Sin duda Elena Tablada está en uno de los mejores momentos de su vida y es que ha logrado encontrar la felicidad absoluta al lado de Javier Ungría con el que no descarta ampliar la familia y pasar por el altar. En esta ocasión la diseñadora acudió en solitario a la inauguración de Urban Mini Golf by Glenmorangie en la terraza ABC de Serano y lo hizo reconociendo que le gusta hacer deporte.

Siempre muy discreta en cuanto a la vida del padre de su hija se refiere, Elena comentó que David Bisbal y ella tienen una relación cordial sobre todo por el bien de Ella y es que la pequeña es lo más importante para sus padres. Sobre la reciente publicación del nuevo libro de Chenoa, Elena fue de lo más correcta reconociendo que cada persona es libre de contar su verdad.

CHANCE: No podías faltar.

Elena Tablada: Claro, aprovechar un poco el buen tiempo que queda.

CH: El deporte el mejor plan.

E.T: Efectivamente, con deporte cosas que te hagan evadirte un poquito de todo el estrés diario y se agradece.

CH: ¿Practicas golf?

E.T: No, toda mi familia lo practica y siempre me están empujando a que lo haga pero no tengo tiempo ahora mismo.

ELENA TABLADA: "JAVIER ES UNA PERSONA SENSATA, RACIONAL, GRACIOSA, NOS RESPETAMOS, ES MUY IMPORTANTE ADMIRARNOS MUTUAMENTE"

CH: Es relajante.

E.T: Sí, me gustaría, pero es que no tengo tiempo, hago Yoga que también es relajante. Voy al gimnasio, paso momentos en mi casa tranquila sin tele, sin música, sin escuchar a nadie y eso me relaja mucho y se agradece.

CH: ¿En qué estás ahora?

E.T: 24 hora soy mamá que de sacar tiempo de ahí es bastante difícil y luego entre Etna, deporte, mantener mi casa, estar con mi familia, dedicarle tiempo a mi abuela y a toda la gente que quiero, pues al final las horas del día que te quedan son contadas.

CH: ¿A quién le ha costado más la vuelta al cole?

E.T: Nos ha encantado a las dos. Ha sido una bendición para las dos. Ella ya estaba aburrida y yo estaba también que no sabía qué hacer.

CH: ¿Le gusta el cole?

E.T: Le encanta, el colegio en el que está es espectacular y estamos felices los dos.

CH: ¿Sacas algo nuevo ahora?

E.T: Estamos ahora con una línea de deporte, sigo con la línea de baño y complementos.

CH: ¿Qué tal con Javier?

E.T: Estoy muy contenta con él, es una persona sensata, racional, graciosa, nos respetamos, es muy importante admirarnos mutuamente, es súper importante.

ELENA TABLADA: "ANTES EL MATRIMONIO NO ERA IMPORTANTE PARA MÍ Y AHORA QUIERAS ES COMO UN COMPROMISO"

CH: ¿Lo que te ha conquistado de él?

E.T: Todo, he tenido mucha suerte, siempre lo digo, en encontrar la persona que he encontrado porque al final dices gracias a Dios que te ha llegado una persona así que la quieres, te admira, te quiere como eres, no te quiere cambiar.

CH: ¿Antes no había llegado?

E.T: Había llegado de otra manera, ahora estoy contenta, antes era más inmadura, ahora estoy en otra época de mi vida y valorar mucho más las cosas que tengo. La madurez, la vida y el tiempo te lo da todo.

CH: ¿Algún paso más?

E.T: Por ahora no pero sí que nos gustaría. Antes el matrimonio no era importante para mí y ahora quieras que no es como un compromiso que te hace cuidar un poquito más tu relación.

CH: ¿Nos vamos de boda?

E.T: No, todavía no.

CH: ¿Vivís juntos?

E.T: Sí, ya somos una pareja, la verdad.

CH: Te gustaría ampliar la familia, como se lo toma Ella.

E.T: Al principio no quería pero ya ahora ve a todos los amigos con sus hermanos y ahora ya lo pide. Una niña.

CH: ¿Qué le decís vosotros?

E.T: No, tampoco te creas que está muy emocionada, de repente lo pide.

ELENA TABLADA: "SI DAVID HA ENCONTRADO LA FELICIDAD Y ESTÁ ESTABLE YO ME ALEGRO UN MONTÓN"

CH: Una de las cosas valorables en tu trayectoria personal es mantener buena relación con David.

E.T: Eso es fundamental entre padres separados, el respetarse y el intentar llevar la mejor relación posible por el bien de la niña y yo siempre lo digo, si David está bien, mi hija está bien y yo estoy mejor que bien.

CH: David también ha sentado la cabeza con Rosana.

E.T: Me alegro un montón.

CH: Comentabas que no te gustaba mucho que estuviese la niña con tantas chicas.

E.T: Bueno es que yo creo que a ninguna madre le gusta eso pero si ha encontrado la felicidad y está estable yo me alegro un montón por él.

CH: ¿Te gusta Rosanna?

E.T: Yo si mi hija está bien y mi hija es súper fácil de querer y la verdad es que se ha llevado bien con todas, bueno y con todos, con todo el mundo. Es un amor, es sociable, cariñosa, por esa parte no hay ningún problema.

CH: Chenoa te ha nombrado en su libro porque su ruptura tuvo algo que ver con tu comienzo de relación. Habla de cuernos.

E.T: Creo que no lo habéis leído bien.

CH: Dice que lo tuyo es después a los cuernos, primero tuvo a alguien y luego empezó contigo.

E.T: Hombre la historia anterior de la que me hablas no sé porque no es mi historia. Supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro es su verdad y yo me quito el sombrero por la gente que tarde o temprano sale y se defiende a sí misma y habla de lo suyo y desmiente muchas cosas que se habían dicho.

CH: ¿La apoyas?

E.T: No lo he leído la verdad. Yo apoyo a la gente que hace lo que siente que tiene que hacer que para mí es lo importante.

CH: ¿Escribirías un libro tú?

E.T: Por ahora no.

ELENA TABLADA: "ESTOY SIEMPRE DE ACUERDO EN QUE LA GENTE HAGA LO QUE SIENTE"

CH: ¿En algún momento has empatizado con algo de lo que ha contado Chenoa?

E.T: No lo he leído. Yo estoy siempre de acuerdo en que la gente haga lo que siente y lo que quiere hacer para sentirse bien.

CH: Dice que cuando rompieron David cambió de teléfono, no pudo hablar con él, le pilló todo de susto.

E.T: No sé de lo que me estás hablando, de verdad.

CH: ¿Tu ruptura no tuvo nada que ver con eso?

E.T: Gracias.

CH: ¿Cómo definirías tu relación con David, como fue?

E.T: Una relación de amor normal.