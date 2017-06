"El contacto físico es muy importante y nos estamos olvidando de ello", afirma Elena Furiase, embajadora de la campaña #Soyabrazable de NIVEA Desodorante Protege & Cuida. Por ello se ha sumado a este movimiento que tiene como objetivo fomentar los abrazos en nuestro país.De hecho, la actriz reconoce que "en mi familia somos muy de abrazar. Más que familia somos colegas. Yo abrazo bastante a mis seres queridos, son muy abrazables y yo muy abrazadora", explica Furiase.

Algunos de los abrazos que recuerda Elena los califica como memorables y revela que el abrazo más importante de su vida se lo dio su padre: "Ese abrazo me pilló desprevenida y me pareció muy especial". No obstante, reconoce que tenía que haber abrazado más en el pasado y si pudiera volver atrás, escogería a su abuelo materno para recuperar su abrazo perdido.