Elena Furiase y Samantha Vallejo-Nágera se embarcan en una aventura con 'Viajeras con B'

Viajeras con B ha presentado su nueva temporada en Madrid. El programa transmedia de Ten tiene esta vez a la bloguera de viajes Rojo Cangrejo como protagonista de cada viaje acompañada en cada destino por una celebrity.

En CHANCE hemos tenido la posibilidad de hablar con Samantha Vallejo-Nágera sobre su próximo viaje a Maldivas: "Me voy de viaje a Maldivas Es un planazo. La verdad es que es un proyecto, que cuando me llamaron para proponérmelo yo me puse de eso que recibes un mensaje o que te llaman y te pones muy contenta, que me puse hasta nerviosa. La verdad es que es un planazo, me divierte muchísimo hacer viajes para programas o para reportajes y este es el viaje que todo el mundo está esperando. Ir a Maldivas, descubrir Maldivas, un destino espectacular y además con rojo cangrejo, que lo vamos a pasar muy bien. Vamos a buscar de todo y pienso estar muy activa, buscar muchas cosas y pasarlo bien".

Por su parte, Elena Furiase se pondrá rumo a las islas más recónditas del Mar Mediterráneo: "Me voy a un crucero por las islas griegas, por Dubrovnik, Albania, Italia, todo el Adriático y el mar Egeo. La verdad es que es una pasada porque a mí me encantan los cruceros; estuve en uno hace tiempo, que era en febrero, que hacía un frío horrible, yo creo que ahora en octubre tampoco me voy a librar del frío, pero no va a ser tanto, tanto frío. Me encanta toda esa zona, me encanta el Mediterráneo y es un sitio que no conozco, además, así que con muchas ganas".