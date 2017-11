Eduardo Mendoza publicará un ensayo sobre la situación política catalana

"No lo he escrito para posicionarme en un bando o en otro", asegura

El escritor remarca: "He advertido no sólo la ignorancia que existe acerca de la situación presente sino también los prejuicios que lastran la imagen de Cataluña y de España y, por lo tanto, de lo que está pasando, sus antecedentes y la forma en que ven y viven los acontecimientos" los partidarios y contrarios a la independencia.

Por ello, ha remarcado que la pretensión de poder aportar algunas clarificaciones le ha llevado a escribir el breve ensayo: "No lo he escrito para posicionarme en un bando o en otro. Lo he escritor para tratar de comprender lo que está pasando".