Duna Rolando ilustra 'La respiración cavernaria' de Samanta Schweblin: "Cada vez lleva más tiempo morirse"

Duna Rolando ha sido la artista encargada de ilustrar 'La respiración cavernaria' de Samanta Schweblin que ha publicado la editorial Páginas de Espuma. Un cuento sobre la pérdida, la vejez y el alzheimer que presenta a Lola, una anciana obsesionada por las listas y las cajas que sólo desea un último empujón físico o emocional para poner fin a una vida en un momento en el que, según ha afirmado la autora en el almuerzo de presentación en Madrid, "cada vez lleva más tiempo morirse".

"Al revisar el trabajo de Samanta y antes de llegar a 'La respiración cavernaria' no me identificaba con ningún cuento como para poder ilustrarlo pero cuando leí el personaje de Lola me identifiqué, vi a mi abuela y dije esto es lo que quiero", ha relatado Rolando en el encuentro con la prensa.