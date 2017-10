Dulce vuele a cargar contra Isabel Pantoja y desvela más secretos de Cantora

CHANCE

Tras su polémico paso por Supervivientes, eran cotnadas las ocasiones en las que Dulce había vuelto a hablar sobre la familia Pantoja, rompiendo únicamente su silencio con la intención de defender a "su niña", Isa Pantoja. Sin embargo, la niñera más famosa de España ayer volvía a un plató para sentarse en Sábado Deluxe y cargar contra Alejandro Albalá y desgranar más detalles de su vida en Cantora.

Tras la última ruptura de Isa Pantoja y el que fuera su novio, Alejandro aprovechaba para cargar contra la que todavía es su mujer y su familia al completo, provocando el enfado de Dulce. "Alejandro y mi niña discutían como cualquier otra pareja. Los jóvenes a esta edad tienen estas cosas. Estar 24 horas conviviendo ya es difícil y encima no tienen unas horas que dedicar a unos estudios o a un trabajo... Tienen mucho carácter los dos" apuntaba Dulce sobre las famosas peleas de la pareja, confesando: "Se chillaban y se faltaban el respeto".

Dulce también ha señalado a Alejandro como una persona celosa y obsesiva, justificando este comportamiento como el fin de la relación: "Cuando lo dejaban ella lo pasaba mal y lloraba mucho. Cuando ella ya lo superaba, volvía a salir con amigas y él la tenía controlada las 24 horas... Era obsesivo al cien por cien con mi niña".

Pero Alejandro, que cada vez se siente más cómodo frente las cámaras ha aprovechado para entrar en directo y defenderse de los ataques: "Tú me llamas vago, pero tú cogiste 20 euros del coche de Isa, que eran míos y me regalaste unas chanclas que habías comprado con mi dinero", además el joven ha contraatacado asegurando que la que tiene un problema con su rutina es Dulce: "Dulce se acostaba a las 5 de la mañana viendo tenis femenino y se levantaba a las 6 de la tarde".

DULCE VUELVE A CARGAR CONTRA ISABEL PANTOJA

Pero Dulce tiene muchos frentes abiertos y como era inevitable también ha tenido que responder a las preguntas sobre Isabel Pantoja, desvelando aun más de la relación que las unía. "He querido muchísimo a Isabel Pantoja. Jamás habría pensado aunque naciera 10 veces que me iba a encontrar en esta tesitura. Me decía que quería envejecer conmigo, que yo era sus pies y sus manos" confesaba la niñera sobre la que un día fue algo más que su jefa.

De su llegada a Cantora, Dulce desvelaba: "Mi llegada a Cantora fue con 19 años. Yo vivía en Barcelona con mis hermanos. Perdí a mi madre con 13 años, dejé los estudios y el deporte. Me gustaba mucho Isabel y en uno de los conciertos que fui a verla, conversamos y me propuso irme con ella, en el mismo camerino, sin conocerme de nada".

De su salida de Cantora y su precaria situación en la finca narra: "Salgo de la vida de Isabel Pantoja cuando me partí la espalda. Me dieron la baja. Yo no paraba, era una máquina y me pagaban 500 euros al mes", sin embargo el final de su relación con Isabel Pantoja llegó: "Mi relación con Isabel se terminó cuando defendí a Chabelita de los ataques de su hermano Kiko".

"Para mí, Isabel era la hermana que no tenía y ella se sentía como mi madre. Me protegía. Yo vivía por y para ella" confesaba Dulce, quien asegura que no ha tenido vida por vivir para la tonadillera: "Yo hubiera sido feliz si no me quisiera casar. Pero mi deseo era casarme y tener la parejita. Mi dedicación a Isabel no me ha permitido tener vida propia".