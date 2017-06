Dircom presenta el Anuario de la Comunicación 2017: "Los españoles somos de los más desconfiados del mundo"

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) ha presentado este viernes 22 de junio en CaixaForum Madrid el Anuario de la Comunicación 2017. "En Europa hay una grandísima desconfianza y los españoles somos de los más desconfiados del mundo. Más de la mitad de los españoles desconfían del entorno", ha asegurado durante el acto el director general de Dircom, Sebastián Cebrián.

Durante la presentación, Cebrián ha señalado que en el año 2016, a nivel global, el ciudadano "confía menos" que en el año anterior y cada vez "cree menos" en las instituciones, en los medios de comunicación y en el Gobierno. "Los medios de comunicación y el Gobierno están perdiendo claramente la batalla de la credibilidad. El ciudadano no confía en sus gobiernos ni en sus instituciones", ha lamentado.

Para el director general de Dircom, la ciudadanía en general "no cree en casi nada y en casi nadie", algo que, en su opinión, "se ha acrecentado en los últimos años". "Vivimos en un entorno de desconfianza, miedos y temerosidad hacia lo que no entendemos o lo que por defecto no nos gusta. Esa desconfianza es a nivel mundial", ha precisado.