Diego Matamoros, en tratamiento psicológico: "No es agradable lo que estoy viviendo"

CHANCE

Una de las películas más esperados de la temporada, La liga de la Justicia, se estrena por todo lo alto y lo hace con el apoyo incondicional de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional.

Entre los que no faltaron a la cita pudimos ver a Inma del Moral, Manuel Velasco, Vicky Larraz, Diego Matamoros, Pablo Nieto, Eva Marciel y Mónica Martín Luque entre otros.

De lo más derrotado, Diego Matamoros reconoció que está pasando por un momento muy complicado en su vida y es que, desde que descubrió que la verdad sobre su expareja, el joven está tratando de asumir la idea poco a poco.

CHANCE: ¿Cada vez más nervios ante el día de tu boda?

Diego Matamoros: Hay tranquilidad. Me lo tomo como una cosa muy tranquila, muy bonito. Todavía queda.

CH: ¿Qué tal está tu padre?

D.M: No he hablado con él. No se ha puesto en contacto conmigo.

CH: ¿Buen rollo?

D.M: El mismo. No novedad por ningún lado. Supongo que estará preparando sus cosas y yo las mías.

CH: ¿Qué tal está Laura?

D.M: Está en Londres ahora y bien. Tranquila. Se le ha puesto la cara paella. Está muy guapa y va todo muy bien. Muy tranquila y muy contentos.

CH: ¿Es niño?

D.M: No lo sé. Me pillas. Sinceramente no lo sé. Sé que está bien el bebé. Está encantada, lo va a querer igual.

DIEGO MATAMOROS: "AGRADEZCO A ESTELA QUE ME HAYA SACADO DE CASA"

CH: ¿Qué tal estás?

D.M: Igual que la semana pasada. Agradezco a Estela que me haya sacado de casa. No es agradable lo que estoy viviendo. Será cuestión de tiempo. Tratamiento psicológico y aceptar las cosas.

CH: ¿Yendo a un psicólogo?

D.M: Sí. Ayuda a arreglar ciertas cosas y asumir las cosas.

CH: ¿Te has sentido estafado?

D.M: Tengo múltiples sentimientos como estafa moral, una pérdida en vida y un poco ridiculizado. Un poco de todo. Se ha jugado con las ilusiones de las personas y no se lo deseo a nadie.

CH: ¿Has hablado con ella?

D.M: No, ni lo deseo. No tengo nada que hablar con ella. Son cosas que no hay que ponerle palabras, con los hecho ya basta.

CH: ¿Ha quedado retratada como es?

D.M: Al final los actos de cada uno nos pone en el lugar que le corresponde a cada uno y ella se ha retratado con sus actos.