Diego Matamoros: "Sigo tratándome con el psicólogo"

CHANCE

Los Vivancos y la Fundación Atlético de Madrid ha presentado la gala benéfica #Taconessolidarios. Entre los rostros conocidos que no faltaron a la cita pudimos ver a Arantxa de Benito, Diego Matamoros y su novia Estela Grande, Gemma Serrano, Óscar Higares, Marián Camino y Liz Emiliano.

De lo más centrado en los preparativos de su boda, Diego Matamoros confesó que el futuro hijo de su hermana Laura Matamoros no irá a su boda y es que la fiesta será solo para adultos. En cuanto a su padre, aunque la invitación está hecha de forma pública, el joven tiene dudas de que Kiko Matamoros decida ir al enlace.

CHANCE: Una buena causa.

Diego Matamoros: Ya lo sé, es una Fundación, el Atleti, a mí me encanta colabora con este tipo de causa y estoy muy feliz de estar aquí.

CH: Vosotros tenéis que dar voz a este tipo de cosas.

D.M: Sí, por supuesto, hay que apoyar todos los proyectos solidarios, yo particularmente apoyo bastantes causas solidarias y todo lo que sea de esta forma siempre van a poder contar conmigo.

"CREO QUE VA A SER EL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA Y QUE ADEMÁS PARA MÍ ES UN NUEVO COMIENZO"

CH: ¿Cómo van los preparativos?

D.M: Van muy bien, ya tenemos Wedding Planner, es bastante buena.

CH: ¿No te implicas?

D.M: Hay que implicarse 100% eso no significa que no te impliques, yo no dejo que de mi boda se encargue otra persona. Es una ayuda, es un evento muy importante que todo tiene que estar cerrado al 100% y quiero que sea algo muy mío y de la persona que me acompaña y que no falle nada.

CH: ¿Nervios?

D.M: Todavía queda mucho, ilusionado por supuesto, creo que va a ser el momento más importante de mi vida y que además para mí es un nuevo comienzo.

CH: Con uno más en la familia, ya estará tu sobrino.

D.M: Sí, supongo, ahí estará. Lo que pasa es que en mi boda no habrá bebés ni nada. Es una boda de adultos.

CH: ¿No vas a dejar que vaya el pequeño, que es tu sobrino?

D.M: No pasa nada, mi sobrino puede esperar un día, si no pasa nada. Es una boda que quiero que sea para nosotros, para los adultos y que nadie en ese momento tenga que cuidar de nadie y solo disfrute.

CH: Que nadie se ponga a llorar.

D.M: Claro, si al final los niños son difíciles de controlar y al final pienso que es un acierto que los adultos disfrutemos de ese día.

"ES ABSURDO TIRAR DE ALGUIEN SI DESPUÉS NO VA A QUERER ESTAR AHÍ"

CH: ¿Cómo está llevando Laura el embarazo?

D.M: Pues lo que veis. Vosotros sabéis más que yo.

CH: Lo está llevando bien.

D.M: No te puedo decir mucho más, lo que Laura vaya mostrando es lo que sabéis. Yo sé que está bien y que todo está bien.

CH: ¿Pero sí que hablas con ella?

D.M: Yo me hablo con todas mis hermanas.

CH: ¿Otra ruptura?

D.M: No, todo está bien.

CH: Tu padre encantado y emocionado con ir a la boda.

D.M: Primera noticia no lo sé.

CH: Pregunto.

D.M: No tengo ni idea. No me hablo con mi padre.

CH: ¿Pero sigue en pie la invitación?

D.M: Yo no tengo ningún problema con nadie pero es absurdo tirar de alguien si después no va a querer estar ahí. Yo no tengo ni idea de él. Creo que estará bien.

CH: Tú diste el primer paso.

D.M: Sí, eso es público yo invito a la gente y otra cosa es que quiera venir.

CH: No ha habido reciprocidad.

D.M: No he enviado todavía las invitaciones.

"YO SIGO TRATÁNDOME, CON EL PSICÓLOGO Y SOBRE TODO CON LA GENTE QUE ME QUIERE Y TIRANDO PARA DELANTE, NO ME QUEDA OTRA"

CH: ¿Tú estás mejor con lo tuyo después del calvario?

D.M: Yo sigo tratándome con el psicólogo y sobre todo con la gente que me quiere y tirando para delante, no me queda otra.

CH: Con Estela que está a tu lado.

D.M: Yo le agradezco a Estela todo lo posible, que esté siempre a mi lado y que me ayude a pasar esto que es un tramo que hay que pasarlo uno mismo y con la ayuda de más gente y profesionales de por medio se pasa todo antes.