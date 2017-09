Diego Campanario afirma que María José "está mucho mejor"

María José Campanario está viviendo su verano más difícil. La mujer de Jesulín de Ubrique trata de recuperarse de los problemas de sueño que padece mientras las nuevas informaciones referentes a una llamada a Belén Esteban salen a la luz.

Como desveló la propia Esteban este sábado, María José Campanario la habría llamado el pasado 9 de agosto para tener una reunión en casa de Belén. Una iniciativa que no gustó a la ex de Jesulín de Ubrique pues notó en el tono de voz de María José que algo no marchaba bien.