Diane Kruger y Norman Reedus ya no esconden su amor

Felicitación por partida doble de Norman Reedus a Diane Kruger tras ser reconocida como Mejor Actriz en la 70ª edición del Festival de Cannes. El actor utilizó su cuenta de Instagram para felicitar en dos ocasiones a la actriz, con la que se le relaciona sentimentalmente desde hace unos meses.

En la primera, el protagonista de The Walking Dead compartió una captura de una pantalla de televisión, en la que la intérprete alemana aparece sonriente recibiendo los aplausos de los presentes en el Palais des Festivals tras la presentación de In The Fade. "¡De pie O! ¡¡Felicidades chicos!!", escribió la estrella de Florida.