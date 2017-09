Death From Above presentarán su nuevo disco en Madrid y Barcelona

EDIZIONES

El dúo canadiense de punk rock Death From Above vendrá a España a presentar su tercer y último álbum, Outrage! Is Now, con dos conciertos el 19 de febrero en La Riviera de Madrid y el 20 de febrero en la sala Apolo de Barcelona.

Las entradas para ambas citas estarán a la venta el viernes 22 de septiembre a las 10 horas en www.livenation.es y www.ticketmaster.es (+red ticketmaster) al precio de 22 euros más gastos.

Jesse F. Keeler y Sebastien Grainger formaron el grupo en Toronto allá por el 2001. Una de las particularidades de la banda es la ausencia de guitarras. Un bajo, una batería, algún sintetizador y dos voces consiguen crear esa atmósfera tan poderosa, enérgica y envolvente.

Éxitos como 'Trainwreck 1979', 'Virgins' o el reciente 'Freeze Me' y sus tres discos en el mercado demuestran que Death From Above salen victoriosos con esa configuración.

Su nuevo trabajo 'Outrage! Is Now', que ya está a la venta, ha sido producido por Eric Valentine, conocido también por haber colaborado con nombres como Good Charlotte, Queens Of The Stone Age o Slash.