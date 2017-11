David Summers saca libro y su enigmático: "Dedicado a ti aunque no sé si vas a leerlo", primera parte

CHANCE

David Summers, acaba de publicar un libro 'Hoy me he levantado dando un salto mortal' hace cuatro días, y ya va por su segunda edición... 10.000 ejemplares en todo el territorio nacional -de serenidad, de cómo ha sembrado y de valores como ser buena persona sin intentar dar lecciones a nadie, como nos contará- de uno de los líderes de una de los grupos que arrasaron y que supusieron un boom en los 80 y a comienzos de los 90, 'Hombres G'. En el año 93 decidieron hacer un parón pero tras unos años en la retaguardia volvieron con una corte su incondicional corte de fans y con un gran número de seguidores que decidieron salir del armario... Y no hablando de gustos sexuales, sino de gusto musical.

Y es que Hombres G tuvo que ver en sus propia cara como se convertían en un grupo para chicas... chicas enloquecidas, que lloraban, que gritaban y que se desmayaban, sí que se desmayaban y que coreaban sus canciones, canciones que años más tarde corearían y corean a día, de hoy ese grupo de chicos, ya hombres, que han decidido contar y decir que les gustaba los Hombres G, esos chicos pijos con camisetas, pantalones rotos con los bajos doblados, calcetines, bambas, cocodrilos y sí... muy pijos. Y es que ya se saben que cuando España te encasilla, te encasilla. Aun así, ellos sabían quienes eran su público y a quién se debían y ahí han estado hasta ahora.

Y el tiempo les dio la razón, a día de hoy, en el siglo XXI todo el mundo corea sus famosos estribillos, de Sufre Mamón, a Marta tiene un marcapasos, o Venecia y que ha unido generaciones. ¿Tres generaciones? ¿Cuatro? Pues cuatro generaciones ni más ni menos. Ver a Leopoldo Abadía, prologándole el libro y ver a un niño o a una niña de ocho años como le firma un libro, da una dimensión de quienes son Hombres G y de quién es David Summers.

Pese a quién pese, sus canciones y sus estribillos atrapan y finalmente, casi todo el mundo se sabe no solo un estribillo sino varios, ¿verdad?

Sin embargo ellos, siguen con su forma de ser, nada creídos, y en ningún momento han pensado "¡Anda, mira ahora corean nuestras canciones!", y es que si lees el libro de David Summers verás por qué y cómo es él verdaderamente. Que valores le mueven, cuales son sus principios, y cuál ha sido el verdadero éxito de Hombres G aunque sí que es cierto que son muy conscientes de lo que significaron y lo que movieron... 700.000 discos nada más salir... y todo por ligar. Sí, y es que el hijo de Manuel Summers y sobrino de Guillermo Summers, no duda en contar que se metió en el mundo de la música para ligar porque era muy tímido y por consejo de su padre... ¿Te lo puedes creer?

Con más de 30 años de éxitos a sus espaldas y creando el furor que crearon cuando comenzaron aquel 1982, les han acompañado mitos, bulos, leyendas y realidades, realidades de carne y hueso, que hoy os desvelamos en esta entrevistas que os vamos a ofrecer en dos entregas, entre hoy y mañana, porque David Summers da mucho de sí. Bien es cierto que muchos podréis pensar que es que la que aquí escribe es de su corte incondicional de fans que tras 30 años les siguen siguiendo, valga la redundancia, y que aunque así lo fuera no tendría problema en reconocerlo, pero lo cierto es que este 2017 es la primera vez que he ido a un concierto de Hombres G y que quizá unas compañeras de cole de los más enamoradas de él o de ellos, fueron las que más me hicieron distanciarme porque a mi corta edad no entendía como podían estar tan locas por David, esa parte tan mitómana. Imaginad la responsabilidad de hacer una entrevista para sus miles de fans que saben todo de él y por otro lado el hacer de espejo para todas esas personas que no conocen tanto a David Summers y que su imagen poco tiene que ver con algunas entrevistas que finalmente fueron sacadas de contexto como nos cuenta ahora él.

David Summers es un hombre normal, para nada pretencioso, que le encanta la soledad de los conciertos y que sabe quienes son los que están a su lado. No puede tener mejores palabras para sus amigos y sobre todo para sus hijos, Daniel y Lucía, que adoran la música y a los que ve con un futuro más que prometedor. De hecho, no puede tener mejores palabras para su hijo Daniel al que ve un auténtico genio de la música. De quien es más cuidadoso hablar es de Marta Madruga, la madre de sus hijos con la que empezó en plena adolescencia: "Siempre he sido un poco más reservado en mi vida personal, solamente enseño lo que creo que debo enseñar", nos comenta.

¿Se llevaba mal David con su padre Manuel Summers? ¿Cuántas veces le han separado de la madre de sus hijos? ¿Por qué tiene ese aspecto melancólico? ¿Cómo escribía sus canciones? ¿Son facilonas sus letras? ¿Qué opina de los comentarios? Amigo de sus amigos, dejó muy clara las bases con su grupo, con su Dani, Javi y Rafa y por ello siguen siendo amigos y uno de los grupos más legendarios del panorama español. Estas y muchas cosas más os desvelaremos aquí y como no en el libro que acaba de publicar porque se lo planteó Gonzalo Abadía.

Para mi el líder de Hombres G, desprende un cierto aire serio, meláncolico y de tristeza cuando le ves incluso encima del escenario que es cuando da todo, como dice.

P: ¿Por qué la portada y las fotos en blanco y negro?

DS: No lo sé, los de la editorial han elegido. La foto me gustó a mí, la hicimos en un momento, hicimos cuatros fotos y se cogió esa, pero los de la editorial han hecho el diseño, me han dicho ¿te gusta? y yo he dicho: sí.

P: Eres muy pragmático y me ha sorprendido mucho tu forma de escribir, cuentas lo que piensas y sientes y todo va en un mismo ritmo.

DS: No he querido ofender a nadie ni tengo necesidad de hacerlo, lo que he querido toda mi vida es sembrar y coleccionar bueno rollo, con las personas que he conocido durante mi vida he tenido la oportunidad de conocerles bien y de mostrarme como buena persona y de identificar a las buenas personas, realmente no tengo enemigos o no sé quiénes son. Y tampoco intento dar lecciones a nadie, no soy quien, en mi vida improviso. Cuando me preguntan cuál es la fórmula para mantenerme así o el éxito durante estos años, yo no sé cuál es, no sé que estoy haciendo en este momento o que es lo que voy a hacer dentro de un año.

Voy siempre afrontando las cosas, dar lo mejor de mí mismo, hacer las canciones más bonitas posibles, hacerlo lo mejor posible para que mi público lo disfrute. Intento que hacer lo que me gusta suponga un reto para mí de intentar hacer lo mejor. El libro clave para llegar a lo más alto, quiero decir, llegar a lo más que yo pueda.

P: Has podido tener muchos enemigos, porque luego ha salido gente diciendo que le gustaba vuestra música pero no lo podían decir antes. ¿Eso da rabia porque antes se metían con vuestras canciones?

DS: Ha salido mucha gente del armario con eso. Hay gente que ahora dice "yo os defendía, os escuchaba y me encantabais pero no lo podía decir". Eso da mucha rabia, es como tener que avergonzarse de una novia. Pero el tiempo lo cura todo, ahora te ven con el pelo blanco y te defienden.

P: ¿Y esa frase del final del libro de Iba dedicado a ti aunque no sé si vas a leerlo?

DS: Bueno esa frase va en general, me refiero al público, a quienes van dirigidas mis canciones, porque mis canciones van dirigidas siempre a ti ¿sabes?

O sea, yo considero digamos al global lo considero como una sola persona, entonces a ti que te ha llegado este libro a tus manos, que no sé si lo acabarás de leer que no sé si eres una persona que le gusta leer y tal pero realmente va dirigido a ti, porque yo no me dirijo a los que me tienen en un altar de toda la vida, esos ya están conmigo, entonces lo que yo quiero es llegar a esa persona que no sabe quién soy y quiere a lo mejor saber un poco más de mí. Y que empieza a leer el libro y a lo mejor lo termina, o no...

Fin de la primera parte.