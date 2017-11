David Summers confiesa el secreto del éxito de Hombres G

EUROPA PRESS

Orgulloso y alagado David Summers presentaba ayer su libro en Madrid de, que salía el mismo día a la venta por Alienta Editorial. Un libro en el que David se desnuda, en el que nos cuenta todo lo que le pasa por la cabeza cuando no está en el escenario o incluso cuando está en el escenario. No es un libro que sea autobiográfico, ni un libro de autoayuda o superación personal, es un libro simplemente en el que David explica porque hace las cosas tal y como las hace y porque piensa como piensa o actúa como actúa y en resumida cuentas explica que a pesar de ser el líder de una banda que sigue gustando a miles de persona al rededor del mundo, es un tipo normal.

Es artista, es actor y va a explicar cuales son sus valores, sus máximas, y en definitiva quien es el mas allá de la imagen que se ha podido crear. Un libro honesto, modesto, como es él, y en el que habla con franqueza de todo lo que le ha pasado a lo largo de su vida, desde sus inicios donde tiene un sentido homenaje a su padre, quien le ayudo mucho. Una persona muy unida a su familia y amigos que explica las diferencias en sus relaciones y en la del grupo, consiguiendo a pesar de todo ser amigos más allá de las cuestiones que hayan ido pasando. En resumen, la cara oculta de David Summers más allá de Hombres G.

"La experiencia me ha encantado, ha sido muy fácil gracias a Gonzalo, hijo de Leopoldo, que me ha ayudado a darle forma al libro. Siempre he escrito toda mi vida, canciones, poesías, narraciones cortas, he intentado divertirme y construir cosas bonitas con las palabras. De pequeño odiaba la lengua pero amaba la literatura y siempre me sacan a leer en alta mis redacciones y siempre pensaba pues a lo mejor esto de escribir se me da bien... pero enfrentarme al resto de escribir un libro, tantas paginas sobre el mismo tema me parecía muy difícil pero la experiencia me ha servido para saber que me encanta y seguro me animo a hacer alguno más porque tengo muchísimo escrito en casa".

CH: ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto tiempo después?

D.S: Pues ni si quiera ahora me siento lo suficientemente experimentado como para escribir un libro ni dar lecciones a nadie y lo quiero aclarar porque no me siento ni lo suficientemente mayor ni lo suficientemente cargado de experiencia como para hacer un libro de consejos o pautas a seguir y ahora por qué, pues porque son 32 años de carrera y pienso que es el momento de recoger y coleccionar experiencias interesantes y plasmarlas en un libro para que la gente las pueda disfrutar. Pero tampoco era el mejor momento, estoy de gira permanentemente con Hombres G, preparando un disco nuevo y he tenido que sacar el tiempo de donde he podido para preparar el libro, pero ha sido una experiencia como te digo muy placentera y me ha encantado hacerlo.

CH: En el libro ensalzas la amistad y reconoces que está David Summers hoy aquí gracias a sus amigos.

D.S: Gracias a mis amigos y a toda la gente que me ha acompañado durante estos años y me ha ayudado muchísimo. No concibo hacer mi trabajo sin mi equipo, sin mi gente, sin mis amigos y gracias a dios he tenido siempre el apoyo de mis compañeros, los Hombres G, que llevamos siendo amigos desde que éramos niños y por eso siempre hemos sido más un grupo de amigos que un grupo musical. Hace muy poco leí un libro del bajista de los Nikkys y decía que para que un grupo dure toda la vida hay que formarlo con tus amigos, aunque no sepan tocar porque si los formas con músicos aunque sean muy buenos al final va a haber egos y se van a pelear, por eso es mejor coger a tus amigos, montar un grupo y todos juntos aprender, y así hicimos los Hombres G. Nunca hemos sido unos músicos técnicos, pero sí unos tíos con ganas de pasarlo bien, ilusionarnos, aprender y no somos los mejores músicos de España, pero en ese sentido uno de los mejores grupos del mundo porque hay muy pocos grupos que transmitan esa energía como Hombres G y esa felicidad que nos produce estar juntos y tocar juntos y eso hace que todo sea muchísimo más fácil, que todo salga bien, cuando la gente trabaja y se quiere al mismo tiempo es lo que llevamos haciendo 30 años, pasándolo genial.

CH: El título, Soy un tipo normal, parece una receta para las cosas cotidianas... Pero, ¿todas tus situaciones se pueden afrontar siendo un tipo normal o has sido extraordinario?

D.S: Tengo que decir que tampoco soy un tipo tan normal, pero sí que siempre intento simplificar mucho las cosas, Mi padre me decía en la vida hay que ir a lo esencial, en tu caso la música, así que olvídate de otras cosas más superficiales y centrate en las canciones. En estos conflictos que tenemos últimamente estaría bien que fuésemos más normales y como dice mi canción "Por qué no ser amigos" y eso deberíamos hacer, intentar ser amigos a pesar de las diferencias, y yo no creo en las fronteras sino que la tierra es de todos. Si aplicamos el sentido común e intentar que las cosas se lleven de otra manera habría menos problemas y si todos fuéramos amables habría menos problemas.

CH: Hablas en el libro de tu padre... ¿la genialidad se hereda?

D.S: Sí, claro que sí, creo que se hereda y también por el entorno en el que vives. Si tu vives en una casa como la mía, que mi padre era un creador, un genio absoluto y una maquina incansable de creatividad y energía, no podía estar quieto nunca. Mi padre nos obligaba a ver las mejores películas del mundo, me aconsejo siempre que me empapara del arte, que leyera mucho, me introdujo en la pintura y me inundo siempre de arte y sensaciones y ese entorno tiene que salir por algún sitio. Mi hijo lo tiene clarísimo, quiere ser como papa y ya compone, toca la guitarra, sale conmigo al escenario con 17 años y le da igual cuanta gente haya. En mi casa todo el día se escucha música y eso hace que mis hijos tengan un gran amor por la música y en mi familia hay muchos artistas en mi familia. Los Summers no somos economistas pero sí artistas.

CH: Hablas de tus hijos...¿Han leído el libro ellos y tu mujer?

D.S: No, todavía no. A lo mejor Dani, pero leen poco, estoy todo el día encima de ellos para que lean más, pero todavía no te puedo decir nada, están contentos y orgulloso pero no se si lo van a leer, pero espero que les guste y les sirva de algo. Aunque como digo en el libro, yo no doy consejos a nadie más que a mis hijos y no me hacen ni caso

CH: En el libro ponías que son los dos hijos a los que les gusta también la música, ¿Lucía a que se quiere dedicar?

D.S: Son mellizos, Dani toca muy bien la guitarra, toca muy bien y va a ser extraordinario porque es muy bueno y compone canciones y hace canciones muy bonitas y va a hacer canciones preciosa y lucia también compone, ella en ingles y la intento convencer para que cante en español, que canta fenomenal. Son grandes fans de la música y Dani le encantaría dedicarse de manera profesional, Lucía es más retraída pero le encanta la música.

CH: Vas a presentar el libro por toda España y además gira ¿Cómo vas a compaginarlo?

D.S: Claro, el domingo me voy a Sudamérica de gira con los Hombres G y voy a presentar el libro aquí y en Barcelona y haciendo todo lo posible para difundirlo, pero mi vida de Hombre G sigue y tengo que hacer esta gira, en diciembre terminar de grabar un disco, en Marzo tenemos 16 conciertos en México y después en Estados Unidos... la jubilación para otro momento, no me dejan.