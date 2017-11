David Summers, de Hombres G: "Somos de los mejores grupos del mundo"

El líder del grupo musical Hombres G, David Summers, ha presentado, este martes 7 de noviembre en Madrid, su libro 'Hoy me he levantado dado un salto mortal' (Alienta editorial, Grupo Planeta), un testimonio real contado en primera persona en el que el cantante explica como a pesar de pertenecer a una de las bandas mas influyentes y reconocidas del rock, ha sido siempre "un tipo normal".

"Aunque no somos de los mejores músicos de España, somos de los mejores grupos del mundo. Pocos transmiten esa energía en el escenario", ha expresado Summers en rueda de prensa. Para él, "todo fluye" cuando se "trabaja, ríe y disfruta a la vez".

"No concibo hacer mi trabajo sin mis amigos, siempre he tenido el apoyo de Hombres G porque siempre hemos sido más amigos que un grupo musical", ha señalado para insistir en que a su juicio "es mejor formar un grupo con tus amigos y aprender a la vez" que viceversa.

Preguntado por los conflictos territoriales, ha señalado que "no cree en nacionalismos ni fronteras". "Creo que la tierra es de todos y deberíamos compartirla de buen rollo", ha expresado. Así se ha referido a su canción '¿Por qué no ser amigos?' para señalar "que si todo el mundo fuera más amable y más amigo, todo sería mucho más fácil".

En cuanto al libro, no se trata de una autobiografía, sino de un relato donde el artista "se desnuda" y muestra "lo que se le pasa por la cabeza" cuando está dentro y fuera del escenario, según ha indicado el director de la editorial, Roger Domingo. "Es un libro honesto y modesto, habla con franqueza de todo lo que le ha ocurrido", ha añadido.

En este sentido, ha precisado que "este ha sido el momento de escribirlo" puesto que tras 32 años de carrera "era el momento de coleccionar experiencias" con el fin de "redactarlas y que la gente pueda leerlas". "Yo no doy consejos a nadie más que a mis hijos, y no me hacen caso", ha bromeado.