David Summers: Bulos y mentiras sobre él

En nuestra última entrega de la entrevista realizada a David Summers durante la presentación de su libro, Hoy no me puedo levantar nos ha contado con su serenidad característica como fue realmente la relación con su padre Manuel Summers y por qué se metió en el mundo de la canción, entre otras cosas. Y es que Summers es un hombre que llama al pan, pan y al vino pero desde ese punto de hacer el bien y poder hablar las cosas con naturalidad sin querer hacer daño a nadie. Los que le conocen hablan de su nobleza y de ser un tío normal, amigo de sus amigos al que le gusta pasar desapercibido...

BULOS Y MENTIRAS SOBRE DAVID SUMMERS

P: Vamos a romper un poco los bulos que hay por ahí, ahora que hablas de mujer, ¿cuántas veces te han intentado separar?

DS: Yo no soy consciente de esto... ¿me han intentado separar?

DAVID SUMMERS: "SI UN DÍA ME SEPARO DE MARTA ESPERO NO SALIR EN TODAS LAS REVISTAS PORQUE ME HAN ENSEÑADO QUE MI VIDA ÍNTIMA NI PARA BIEN NI MENOS PARA MAL"

P: Muchas veces ha habido bulos, cuando dejaste en el 93, hicisteis un parón, yo pensaba que era porque Marta estuvo enferma, además de por lo que cuentas de que vuestro séptimo álbum Historia del bikini no cuajó.

DS: No, no... Marta estuvo enferma, tuvo cáncer de mama, pero gracias a Dios lo superó, y está perfectamente. Te digo una cosa además, si algún día me separo de Marta espero no salir en todas las revistas ni nada, porque es algo, que no me gusta. Nunca he enseñado a mi familia ni mi vida íntima ni para bien, mucho menos para mal... Si algún día pasa eso espero que no salga en ningún sitio, no quiero que eso sea algo determinante en mi vida. Ni que el público considere cómo estoy personalmente, mi familia.

DAVID SUMMERS: "JAMÁS HE TENIDO UNA MALA RELACIÓN CON MI PADRE. ÉL ADORABA A LOS HOMBRES G"

P: Y cuando empezasteis y estábais en el estrellato, se dijo también que había una mala relación con tu padre. Pero tú luego hablas maravillas, tu padre también habla fenomenal de ti...

DS: Pero ¿De dónde sacan esas gilipolleces? Eso no ha existido nunca, en la vida. Jamás he tenido mala relación con mi padre, y los 'Hombres G' menos. Mi padre adoraba a los 'Hombres G'. Eso es totalmente falso, igual que lo de las separaciones de Marta, yo jamás en mi vida me he planteado separarme. La gente se saca las cosas de los...

P: ¿Un grupo que te encanta es Los Beatles?

DS: ¿A quién no le gustan Los Beatles?

DAVID SUMMERS: "SI UNOS CHAVALES HUBIERAN SALIDO CON 'SUFRE MAMÓN' AHORA, A LO MEJOR NO HABÍA PASADO NADA"

P: ¿Qué hubiera pasado si 'Hombres G' hubiera nacido ahora en la era digital?

DS: En todas las cosas hay que ponerse siempre en el contexto histórico. Probablemente si hubiera salido ahora un grupo de chavales jóvenes con el 'Sufre Mamón' a lo mejor no hubiera pasado nada. Todo tiene su momento y su lugar, y tiene que haber varias coincidencias.

Tienes que tener la canción apropiada, el momento apropiado, el momento del público apropiado también, y a veces uno de esos factores fallan y por eso no salen las cosas como quieres. Y por eso hay que esperar.

Pero es así, yo creo que los 'Hombres G' salieron en el momento que salieron, con esas canciones, con ese ambiente que había, con esa España que teníamos en los 80 y eso hizo que todo explotara, pero no estoy seguro de que ahora...

P: Si en aquel momento hubiera existido el LGTB y además el panorama que ha cambiado y chicos y chicas dicen que les gusta 'Hombres G', la cantidad de gente que hubierais arrastrado sería brutal. Os veríamos en las carrozas del orgullo, como Mónica Naranjo o Marta Sánchez o cualquier cosa así...

DV: No, a mí no me verás nunca en la carroza del orgullo pero porque tampoco me verás nunca en la Cibeles, celebrando que el Madrid ha ganado la Champions. Yo no voy a ese tipo de celebraciones multitudinarias. Respeto mucho todo pero nunca me verás en eso, aunque es cierto que a lo mejor canciones que hice hace treinta años a lo mejor lo hubiera pensado mejor, no voy a decir eso, tal lo otro... Porque claro esa corrección política y todo eso hace que nos autocensuremos y nos sujetemos un poco...

DAVID SUMMERS: "A LO MEJOR ES UN BUEN MOMENTO PARA DECIR LO QUE UNO PIENSA"

P: ¿Se podía hablar más antes o ahora de las cosas?

DS: En los 80 se podía hablar de cualquier cosa, puede que con Franco no, pero en los 80 ya se podía hablar de cualquier cosa y de hecho se hablaban de muchas más y nos reíamos de todas las cosas y no se te echaban los colectivos encima como ahora.

No hace falta que te diga, por ejemplo en el mundo de los toros las que lían los antitaurinos y cuando alguien dice algo. Siempre hay alguien que le jode lo que dices, siempre hay alguien que pueda ser susceptible de que le pueda ofender.

También hay mucho toca huevos, hay mucho tontito y cada vez más gilipollas, es una cosa increíble de verdad, cada vez hay más tontos.

Mira yo con el tema este de Cataluña, veo con alegría que la gente saca las banderas de España a la calle y digo: "Bueno, ha servido para algo", para que todos esos que se sentían así de verdad y no se atrevían a decirlo como lo de los 'Hombres G' que hablábamos antes, y ahora dicen "pues saco la bandera".

Pues a lo mejor es un buen momento para empezar a decir lo que uno piensa, porque aquí estamos todos pensando en... Yo veo todas esas banderas y digo "bueno esta gente pensaba así y no lo sabíamos".

¿CÓMO SURGIÓ LA CANCIÓN DE LOS NIKIS DE 'EL IMPERIO CONTRAATACA'?

P: Si hay un hito, de tu amigo de los Nikis y el Imperio Contraataca

DS: Joaquín el que la escribió es amigo mío y dice que él la escribió por el colegio, por un libro de historia y la gente, como pasa siempre, la sacó de contexto, la llevan a esto, la ponen aquí y allí, y te arrastran a ti.

DAVID SUMMERS: "CUANDO SALIMOS VENDIMOS 700.000 DISCOS"

P: Sacar de contexto como la entrevista que diste hace unos meses. ¿Qué querías decir realmente?

DS: Cuando salió la movida los gays al haber esos aires de libertad salieron a la calle y se creó un movimiento de libertad y cultural muy importante y muy gay. Te hablo de la época de Almodóvar y Alaska y nosotros no nos identificábamos por eso.

Jamás me voy a sentir homófobo. Tengo muchísimos y grandes personas homosexuales y en la vida voy decir nada contra ellos. Lo que quise decir es que nosotros no entrábamos en ese mundo de los peinados, de los crucifijos en las orejas. No entrábamos en esa parte del glamour y estética de la movida. Cuando hablan de la movida nunca hablan de Los Secretos ni de nosotros, ya que lo que transcendió fue la parte glamour y nosotros empezamos cuando la movida daba los últimos coletazos. La movida eran grupos pop en español, muy underground y muy chiquitito, pero cuando salimos nosotros que vendimos 700.000 discos ya salíamos de todo esto porque éramos un grupo súper ventas, pero me da igual que nos apartaran, yo nunca quise.

DAVID SUMMERS: "A RAIZ DE LA ENTREVISTA DADA HACE UNOS MESES ME ESTÁN PIDIENDO EXPLICACIONES POR SUFRE MAMÓN QUE TIENE 30 AÑOS"

P: A mí me sorprendió porque estando siempre por tu familia del artisteo algún homosexual a tu alrededor debías de tener.

DS: En aquella época se podía decir lo que quisiera, fíjate que a raíz de esa entrevista me están pidiendo explicaciones por Sufre mamón, una canción que hice hace 30 años, por la que nunca me habían pedido nada. En aquella época los gays que escucharon la canción se lo tomaron como debían tomárselo, con sentido del humor.