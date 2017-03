David Rieff escribe un 'Elogio del olvido': "La memoria histórica no existe"

El periodista y analista político David Rieff reflexiona en 'Elogio del olvido' (Debate) sobre la memoria histórica, un concepto que a su entender "no existe", porque "la única memoria es la individual y un pueblo no puede recordar nada".

"Cuando se habla de la memoria histórica, se habla de mitología o política, quizás de aspiraciones morales, pero no de historia. La historia es crítica, la memoria colectiva es un acto de solidaridad: el historiador que ve su actividad como un gesto de solidaridad no es un historiador, es alguien que se sirve de la historia para estudiar una visión moral o posición política", ha señalado en una entrevista con Europa Press el crítico cultural.

Hijo de Susan Sontag, Rieff no elude ningún tema polémico en torno a la atención que los Estados prestan a su pasado, desde el conflicto de Irlanda del Norte, el 11-S en Estados Unidos o la propia Guerra Civil española. El germen de este libro viene de los años 90, cuando era corresponsal en los Balcanes y allí observó "la dimensión nefasta de la memoria política".

El objetivo de Rieff no es "proponer el revés" de la famosa frase de George Santayana --'Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo'--, sino "ofrecer una visión más contingente y menos totalizante". "Tenemos que cuidarnos de hacer pronunciamientos globales. Por ejemplo, el olvido ha sido muy útil en Irlanda del Norte, mientras que en África del Sur más recuerdo hubiera sido mejor", ha añadido.

El analista político sabe que esta visión puede chocar con la opinión generalizada entre intelectuales y estadistas, pero no ve motivo para no diferir de "ideas bienpensantes". "Digo lo que pienso y no pido una posición a ninguno Gobierno, ¿por qué no decir lo que para ti sea la verdad? Tal vez me he equivocado completamente, obviamente no lo creo, pero la esperanza es sincera", ha añadido.

LA MEMORIA HISTÓRICA EN ESPAÑA

Así, en el caso de España, habla de la existencia de una 'Ley del olvido' más que una memoria histórica, y desconoce si sería mejor dejarlo así. "Tal vez a España le ha llegado el momento de recordar, pero no sé si eso es posible. Por un lado, los hijos tienen el derecho para saber como murieron sus padres, abuelos...y es totalmente moral. Pero depende de qué estás pidiendo", ha afirmado.

Esas 'peticiones' que conllevan la vuelta al pasado son los principales escollos para Rieff. "¿Es una investigación para saber, para cambiar la sociedad, para cambiar el Gobierno o ver en la cárcel a los supervivientes del franquismo? No es común en la vida que una reivindicació como esa sea limitada a la exhumación de cuerpos y veo un problema con eso, pero no soy español", ha destacado.

EL OLVIDO DEL 11-S

En cuanto a su país, reconoce que a día de hoy hay "muy poca gente dispuesta a olvidar" los atentados del 11-S, pero es una circunstancia que podría pasar en los próximos años, "como ocurre con todos los sucesos históricos". "En veinte años, ¿quién sabe? Todo será olvidado, nosotros y nuestras tragedias también, y por lo tanto ocurrirá lo mismo con el 11-S. Desde luego, tendrá otra significación en los próximos años", ha indicado.

En cualquier caso, Rieff rechaza que la memoria histórica sea utilizada únicamente con fines particulares por regímenes totalitarios. "No creo que el mal uso de la memoria histórica haya sido especialmente monopolio de dictaduras. En el siglo XIX, la memoria era un aspecto del proyecto nacional en muchos países como Francia, Alemania o Italia. Establecer una versión adulatoria de su propio pasado es un proyecto muy común", ha concluido.