David Delfín, las redes sociales y el mundo de la moda lloran su muerte

David Delfín nos dejaba anoche tras una dura batalla contra el cáncer. El diseñador malagueño, estuvo acompañado por familiares y amigos hasta el último momento. Y es que el diseñador consiguió conquistar el corazón de todos.

Por ello, tanto su familia como los miles de amigos que David tiene, han querido rendirle su particular y cariñoso homenaje, con mensajes de amor y recuerdo por redes sociales al diseñador.

Las redes sociales no han parado de volcarse con el diseñador malagueño y con el hastag #Daviddelfinforever, no hay nadie que no haya querido dedicarle unas palabras de amor y cariño al diseñador para darle su último adiós.