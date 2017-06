CHANCE

¿Cuántas veces has ido a un parking y te has despistado y no sabías dónde estaba tu coche? ¿Y cuántas has vuelto hasta el automóvil para saber si te habías dejado el coche abierto o las luces encendidas? ¿O cuántas veces si eres madre y tus hijos han cogido el coche has querido saber si son cautos y circulan a una velocidad comedida o si te han contado realmente a dónde van? El avance de las tecnologías ha permitido que Midas, cadena especialista en el mantenimiento del automóvil, desarrolle una solución tecnológica propia, Midas Connect, con la que todos podemos acceder a un avanzado sistema conectado en nuestro coche a un precio competitivo que se adapta a cualquier coche, que permite conocer datos del mismo en tiempo real.

De cara a las vacaciones estivales, el sistema desarrollado a través de una sencilla app móvil se convertirá en tu aliado perfecto cuando utilices el coche, ya sea en desplazamientos largos a tu destino preferido en verano o cuando vayas a realizar una escapada de fin de semana a la playa o montaña.

Con este dispositivo podrás conocer el punto geolocalizado y exacto de tu coche, te avisará si te has dejado las luces encendidas o del estado de tu batería, además de otras muchas funcionalidades.

Una de las funcionalidades que ofrece a los conductores es poder conocer los datos exactos de geolocalización, en caso de no saber en qué lugar se encuentra el vehículo en cada momento, ideal para zonas que no conoces o los enormes parkings. También avisa si te has dejado las luces encendidas o el coche abierto.

SEGUIR LOS PRIMEROS PASOS DE TUS HIJOS CUANDO COMIENZAN A COGER EL COCHE

Además, si eres madre o padre, el sistema te ayudará a sentirse segura cuando le dejes el coche a tu hijo. A través del sistema 'Car Control', te informará en tu móvil de la velocidad a la que circulan tus hijos, el perímetro de distancia a la que se han desplazado o te avisará en caso de que el vehículo sufra alguna incidencia en la carretera.

Esta tecnología conectada ofrece también estadísticas e información sobre las horas de conducción al volante, los kilómetros exactos realizados diaria o mensualmente, así como el nivel de combustible real en todo momento o las revisiones periódicas que necesita el vehículo.

¿CÓMO INSTALAR MIDAS CONNECT EN TU COCHE?

Este sistema está vinculado a un dispositivo que se instala dentro del coche en cualquiera de los centros Midas de España con unos servicios que se actualizan constantemente de forma automática. La aplicación cuenta con accesibles y útiles apartados que permiten estar conectado con el coche en todo momento. Una vez instalado el dispositivo en el vehículo, Midas Connect puede descargarse para iOs y Android desde App Store o Google Play.