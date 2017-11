Cristina Tárrega estalla: "Sufrí acoso sexual y de abuso de poder"

Tras la oleada de confesiones que comenzó en Hollywood tras la publicación de los acosos sexuales de Harvey Weinstein, cada vez son más mujeres las que dan un paso al frente y reconocen haber sido víctima de acoso. Siguiendo la valentía de Leticia Dolera o María Jiménez, la ultima en hacer compartir su calvario ha sido Cristina Tárrega.

Cristina ha confesado que la única forma de frenar a su acosador fue abandonando el trabajo y plantarle cara y entre lágrimas ha desvelado que se trataba de la que fue su jefa en su primer trabajo en Madrid: "Llegué joven a Madrid y tuve la mala suerte de que una mujer me enfilara, era una especie de amor-odio y me empezó a hacer la vida imposible. Ella, que era mi superior, me pedía que comiera con ella, que cenara con ella, y luego me acosaba a otros niveles". Además asegura que esta persona contó con la ayuda de un seguidor de la presentadora para continuar acosándola y hacerle la vida imposible: "Se aprovechaba del seguidor y le pedía que viniera a mi casa a molestarme. Le daba la dirección de mi casa y más pistas" lo que le obligó a recurrir a la Policía, siendo los únicos que consiguieron ayudarla.