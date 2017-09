Cristina Pedroche: "El restaurante de Londres ha despegado tan rápido y con tanto éxito que no me lo esperaba"

Cristina Pedroche no puede disimular su felicidad. Enamorada y radiante, la mujer de David Muñoz presentó este pasado viernes la nueva colección de cruces de Morellato que ella ha inspirado.

"Desde pequeña he sido siempre una enamorada de las cruces, soñaba con ellas. Quizás porque mi abuela, figura muy importante en mi vida, la llevaba siempre. Desde jovencita, he llevado cruces. Ahora tengo una colección toda mía, una emoción", explicaba la protagonista.

Además, Cristina se ha entretenido con la prensa contando sus nuevos proyectos con David Muñoz: "Cada día estoy más enamorada y más contenta. Estamos viviendo un sueño, y no quiero despertarme. El restaurante en Londres que hemos montado juntos ha despegado tan rápido y con tanto éxito que no me lo esperaba".