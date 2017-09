Cristina Pedroche reitera que descarta ser madre "por el momento"

Tiene mucho que celebrar y es que a Cristina Pedroche la vida le sonríe desde un tiempo a esta parte. La presentadora ha reaparecido en esta ocasión para presentar su colección de cruces de la firma Morellato con la que colabora y que ella misma ha inspirado. Cristina Pedroche además está muy pendiente de los éxitos que están consiguiendo gracias al restaurante StreetXO en Londres.

"Estamos muy contentos que un barrio tan posh haya entendido el concepto de David" nos confiesa Cristina. Y es que no cabe duda de que la presentadora es de gran ayuda para David Muñoz. El chef cuenta con el apoyo incondicional de su chica, menos dentro de la cocina: "no, no, yo no para qué voy a aprender a hacer un plato si él lo hace diez veces mejor" nos comenta el rostro más famoso de Zapeando.

Ambos ya han cumplido su segundo aniversario de boda y Cristina reconoce que están más enamorados aún si cabe: "Nosotros vamos a más, cuando llevábamos un año y pensaba que no se le podía querer más, pues nosotros más". Pero una vez más deja claro que no es el momento de ampliar la familia: "Lo he mirado en la agenda y no me aparece. De momento no porque somos dos personas que queremos vivir, tenemos mucho trabajo ahora no hay tiempo para niños".