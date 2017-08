Cristina Pedroche se une a la moda del desnudo frente a Tokyo

Los desnudos frente al cristal que puso de moda Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a repetir de la mano de Cristina Pedroche. La colaboradora, amante del continente asiático por influencia de su marido, el cocinero de fama internacional, David Muñoz, ha compartido una foto muy sensual dando la bienvenida al amanecer de la capital nipona.

Con la mano posada en el cristal y apoyando su cuerpo sobre el bisel que cubre la pantalla, Pedroche se desnuda por completo de cara a Tokio. Con el pelo recogido en alto como si acabara de levantarse de la cama y lo único que le apeteciera fuera disfrutar del paisaje japonés, la de Zapeando trasmite serenidad y calma. Las vacaciones de Cristina Pedroche junto a su marido están yendo como la seda, tanto que pasa de las críticas para mostrarse como Dios la trajo al mundo. "In love... in and with Tokyo" ha sido la declaración de amor elegida para el momento.