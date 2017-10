Cristina Pedroche confiesa como es su relación con Pilar Rubio tras los rumores

CHANCE

Cristina Pedroche es como el Rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro y su perfume no tiene pinta de ser menos. La presentadora acaba de volver a cumplir un sueño y nos ha presentado su propio perfume, bajo el nombre de Sex Symbol the Superstar con el que nos descubre no solamente como huele, sino también en que momento se encuentra en su matrimonio con David Muñoz y sus planes de futuro.

Además, después de confirmarnos que se volverá a poner al frente de las próximas campanadas la presentadora nos confiesa lo más importante de esa noche y desmiente una mala relación con Pilar Rubio.

CHANCE: Tienes el privilegio de tener tu propia colonia, cuéntanos, porque es un privilegio del que no todo el mundo puede gozar.

C.P: Pues es un sueño hecho realidad, porque yo cuando era pequeña veía a los famosos que tenían su perfume y yo decía "ay, qué envidia, ¿cómo será que te pongan en la carcasa ahí con tu cara?" y me encanta, porque tener un perfume y además como es este, tan yo. Es que no sé si habéis tenido oportunidad de olerlo, pero es muy yo, muy dulce, pero fresca, huele mucho a vainilla, es que es maravillosa. Estoy feliz, tengo muchas ganas de poderlo contar al mundo entero, porque la sesión y la campaña la hicimos en diciembre del año pasado, o sea que ya ha pasado tiempo, callando el secreto, y no aguantaba más.

CH: ¿Cómo ha sido el proceso de creación? ¿Cómo has participado en elegir tu aroma?

C.P: Yo hablé con ellos cuando me lo propusieron, hablé con ellos de lo que a mí me gustaba y en lo que yo me sentía más cómoda, los perfumes que yo usaba en el día a día, las fragancias, los aromas que más me gustaban y cuando en diciembre la primera vez que lo olí dije "es que habéis acertado de lleno, es que no quiero cambiar nada, está perfecto", o sea, la negociación fue muy simple, es como, "habéis hecho el 10 del perfume", o sea que yo feliz.

CH: A ti, personalmente, ¿a qué te gusta oler y a qué te gusta que huela un hombre?

C.P: A mí en general me gusta la limpieza. Entonces, me gusta que las cosas huelan como a limpio y este perfume, a parte de la vainilla y demás, huele como fresco, limpio, como salud, y los hombres, pues igual, lo mismo me da un hombre que una mujer, que huelan bien, aseados, la higiene personal es muy importante.

CH: Como Marilyn Monroe, ¿duermes solo con perfume?

C.P: Pues podríamos decir que sí, y con mi marido. No, pero yo no soy de esto de "me hecho cinco gotitas", no, yo me embadurno, o sea, yo me echo bien de colonia, me gusta que cuando paso, que la gente diga "cómo huele", pues sí, me gusta echarme mucha colonia.

CH: Cristina, segundo aniversario de bodas, ¿cómo lo habéis celebrado?

C.P: Pues no lo hemos celebrado con nada particular porque es que, ya sé que soy muy repetitiva, que siempre os cuento lo mismo, es que el amor que tengo es maravilloso, entonces cada día lo celebramos. Todos los días es una celebración. Entonces, el matrimonio está muy bien, pero no deja de ser un papel, no lo celebramos tampoco como algo "super-mega-especial", o sea, prefiero celebrar que ahora en diciembre hace tres años que nos conocemos, pues eso me parece más especial, pero bueno, cada día es un sueño hecho realidad con él, es que yo no puedo pedirle más a la vida, ni siquiera una celebración, una cena especial, si es que todos los días ceno de maravilla.

CH: ¿Qué balance haces de estos dos años de casada y de estos casi tres de relación?

C.P: Pues que el matrimonio con él es facilísimo, o sea, que me lo hace todo muy fácil, es una maravilla, o sea, que ojalá lo hubiera conocido antes, es lo único que puedo decir, porque todo es maravilloso. Me sonríe la vida.

CH: ¿No tiene David ningún defecto?

C.P: No. O yo no se lo veo, no sé, será que estoy enamorada, es que yo le veo maravilloso. Cada día le miro y digo "joe, es que no se puede ser más guapo", cada día es más guapo, cada día es más inteligente, cada día es más arrollador, es que se me cae la baba cuando habla, cuando le miro. Supongo que esto le pasa a todas las personas que están enamoradas, pues que lo disfruten.

CH: ¿Qué tal va el proyecto de Londres? Cuéntanos, que estáis involucradísimos los dos

C.P: Va muy bien, lo único que, bueno, sé que me preguntaréis ahora por el tema de los hijos, pero, ¿para qué quiero un hijo si ya tengo Londres? o sea, que eso es como un hijo, que tengo que ir todos los fines de semana a cuidarle y a darle mimos y cariño. No, en nuestra relación ahora no caben más personas, porque nuestras profesiones son tan arrolladoras, tan aplastantes, que no tenemos tiempo y si algún día tengo un hijo, que no lo descarto, por supuesto, o sea, no es un "no" rotundo, pues será para darle todo mi cariño, todo mi amor, toda mi atención y todas mis horas, y ahora mismo lo que menos tengo es tiempo.

CH: Cristina, y con tanto viaje allí, ¿no pensáis estableceros ahí? ¿compraros algo? Una casa.

C.P: ¡Qué loca! No, nuestra sede está en Madrid, nuestras familias están en Madrid, nuestros trabajos principales están en Madrid, que está muy bien abrir restaurantes por el mundo, pero tenemos que depender menos de ello, porque David no puede faltar. Aquí el importante es Diverxo y aquí es donde hay que estar y David no falta a ningún servicio, o sea, que a Londres vamos domingos y lunes, que es cuando Diverxo está cerrado y, a parte, yo todos los días en la tele, a no ser que se haga un "zapeando" Londres, pues no, de momento no.

CH: Entendemos entonces que los niños lleguen una vez que el proyecto sí funcione en Nueva York.

C.P: Lo de nueva york es una cosa que David tenía en mente hace muchos años, pero Nueva York ya no nos convence, o sea, hay otros destinos que pueden ser ideales, ahora gracias que hemos abierto Londres, hemos tenido muchas ofertas de muchos sitios súper ideales, pero es que ahora mismo nuestros esfuerzos están tanto en mi profesión, la tele, la publi, la peli, los desfiles, el perfume, todo lo que tengo, y los restaurantes, Diverxo Madrid y Streetxo Londres... ya veremos.

CH: Así que los niños de aquí a un par de años.

C.P: El lunes es mi cumpleaños y hago 29 años, o sea, soy muy joven, no hay prisa.

CH: ¿Cómo se presenta la Navidad? ¿Te volveremos a ver dar las campanadas?

C.P: Claro, sí, otra vez volveré a repetir las campanadas, no sé con quién, todavía no lo han confirmado.

CH: ¿Con Chenoa?

C.P: Se habla con Chenoa, se habla con Chicote, se habla con muchas personas, a mí no me importaría repetir con quien ya haya presentado las campanadas y con alguien nuevo, yo estoy abierta, chica, chico, lo que me quieran poner yo estaré feliz. Lo importante aquí es mi vestido.

CH: Decían que no querías Pilar Rubio de compañera.

C.P: ¿Por? Eso me han dicho antes en una entrevista, pero es que es absurdo, es que hay una web que es esta, que no voy a decir el nombre, que se ha empeñado en abrir una guerra entre Pilar y yo, y es muy absurdo, porque yo me llevo muy bien con Pilar y con Sergio, de hecho su último aniversario lo celebraron en Streetxo Madrid, es que es absurda esta guerra, pero supongo que esa web es bastante machista y le hace gracia poner la guerra de mujeres, cuando es absurdo, porque entre hombres no lo hacen.

CH: Por tu cumpleaños, ¿habrá celebración especial?

C.P: Habrá celebración especial como todos los días, todo es maravilloso, yo estoy feliz y no le pido nada más a la vida, porque pedir más sería egoísta. Yo ya lo tengo todo, tengo salud, tengo trabajo y tengo amor.

CH: Y, ¿el debut en cine?

C.P: El debut esperemos que sea ahora en navidad, pero esto no lo sé, me estoy adelantando yo a mis ilusiones, que ya sabéis, a mí la ansiedad me puede y yo quiero que se estrene todo corriendo y deprisa. No sé cuándo será. Estoy muy contenta con la experiencia de la peli y ojalá vengan más cosas y yo abierta a todas las opciones.