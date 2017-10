Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúan con su apretada vida social en la recta final del embarazo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están a punto de convertirse en padres, significando el cuarto hijo para el futbolista y el primero para la bailarina, que se encuentra en la recta final de su embarazo. Sin embargo, ni su abultada barriga ni los cuidados que acontecen a las últimas semanas de un embarazo han conseguido que CR7 y su novia abandonen su apretada vida social.

Además, a pesar de que Georgina no debería viajar por lo poco que le queda para dar a luz no quiso perderse la gala de los Premios The Best Fifa en Londres, para apoyar al galáctico y estar al lado de la familia al completo, donde la vimos presumir de barriga de embarazada.