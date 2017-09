Las Conversaciones de Formentor cumplen su décimo aniversario con magos y bohemios de protagonistas

Las 'Conversaciones de Formentor', que este año cumplen diez años, se están celebrando del 22 al 24 de septiembre en el Hotel Formentor Royal Hideaway, bajo el lema 'Bohemios, magos y vagabundos'.

Precisamente, en la rueda de prensa que tuvo lugar antes de la entrega del galardón, el escritor argentino-canadiense reconoció "el halago y la sorpresa" que le supone este premio, en un encuentro en el que puso en valor "el poder de la literatura" y su predilección por "los libros físicos". "No soy un ciudadano del mundo virtual. Como director de la Biblioteca Nacional de Argentina tengo que serlo pero como lector privado me gusta lo físico. No creo en la lectura virtual como no creo en el sexo virtual", aseguró.