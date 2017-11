Condenada la edil de Catarroja (Valencia) a abonar 7.000 euros por intromisión en el honor del torero Víctor Barrio

El juzgado de primera instancia e instrucción de Sepúlveda (Segovia) ha condenado a la concejal del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), Datxu Peris, a abonar 7.000 euros a la familia de Víctor Barrio por una "intromisión ilegítima" en el derecho al honor del torero fallecido.

Por otro lado, la sentencia recuerda que Peris manifestó lo "positivo" de la muerte del torero, por haber "dejado de matar" y recalca que "no se alcanza a comprender lo que existe de positivo en el fallecimiento de un ser humano", sin que se trate de una cuestión de juzgar posiciones "legítimas de sensibilidad" ante la tauromaquia, la caza o cualquier actividad que cause daño a un animal. El tribunal argumenta que no se puede equiparar ni "dar igual valor" a la vida del ser humano que a la de un animal, porque el derecho no lo hace.