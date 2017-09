'The disaster artist' gana la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián

La comedia 'The disaster artist', dirigida por James Franco, ha sido la película galardonada con la Concha de Oro de la 65 edición del Festival de San Sebastián, máximo galardón del Zinemaldia, mientras que la directora argentina Anahí Berneri ha hecho historia al convertirse en la primera mujer cineasta que gana la Concha de Plata a la Mejor directora por su película 'Alanis'.

Por otro lado, el Premio al Mejor guion ha sido para Diego Lerman por 'Una especie de familia', protagonizada por la española Bárbara Lennie, mientras que el Premio a la Mejor fotografía ha sido para 'The captain', dirigida por Robert Schwentke.

Asimismo, 'So help me God' ha sido reconocida también con otro Premio Especial del Jurado por la "extraordinaria presencia que convierte la película en una experiencia única".