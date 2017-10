Mientras Chicharito presume de amor con Andrea Duro... Lucía Villalón afirma: "No tengo pareja"

CHANCE

Lucía Villalón se ha apuntado a la moda del yoga, luciendo figura en Madrid de la mano de la conocida marca de bebidas Vitamin Well nos invitaba a hacer ejercicio en la azotea de un conocido hotel de Madrid. No ha vuelto a encontrar el amor tras su sonada ruptura con el futbolista Chicharito pero ha rehecho su vida centrándose en el trabajo y no echa en falta el amor.

A caballo entre Madrid y Barcelona, vuelve a sonreís comentando la liga de fútbol: "Siempre me han encantado todos los deportes, en el colegio mi hermana y yo siempre estábamos con los niños jugando al fútbol, ¿sabes? Que a las niñas no les gustaba mucho y a nosotras siempre nos ha encantado". En cuanto a la discriminación entre hombres y mujeres en el deporte cuenta que "sí que es verdad que hay más hombres que mujeres trabajando en medios deportivos, pero yo nunca he tenido ningún problema".

CHANCE: Cuéntame entonces cuáles son tus secretos para mantener esa estupenda figura.

Lucía Villalón: Secretos tengo bastante pocos porque al final yo creo que es el estar activa constantemente. Al final yo más que nada, de deporte lo que suelo hacer es salir a correr mucho, más que nada porque como tampoco tengo mucho tiempo para más, entre viajes y demás, pues al final es eso, es un poco de gimnasio, hacer deporte y comer bien, dentro de lo que se puede comer bien con viajes.

CH: Profesionalmente ahora estás comentando la liga, ¿Contenta en esta etapa?

L.V: Muy contenta. Estoy encantada laboralmente, estoy trabajando en Barcelona y entonces estoy yendo y viniendo de Barcelona todo el día, pero la verdad es que, muy contenta, estoy encantada haciendo fútbol de nuevo y muy feliz, la verdad.

CH: ¿Cómo se presentan las Navidades? ¿Qué planes tienes?

L.V: Pues la verdad es que todavía no he hecho ninguno. Para la liga, con lo cual sé que tengo ahí diez días, una semana y, no lo sé, me imagino que me iré a esquiar.

CH: ¿El deporte siempre ha sido lo tuyo, siempre ha sido lo que has querido hacer?

L.V: A mí siempre me han encantado todos los deportes, siempre. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio mi hermana y yo siempre estábamos con los niños jugando al fútbol, ¿sabes? Que a las niñas no les gustaba mucho y a nosotras siempre nos ha encantado, hemos hecho deporte, hemos jugado al tenis, hemos jugado al pádel, hemos hecho hípica, de todo, y es que a mí me divierte muchísimo. Entonces ahora como tampoco se me dio ninguno del todo bien al final, pues mira, por lo menos poder comentarlo y disfrutar de ello me encanta.

lUCÍA VILLALÓN: "HE PASADO UN VERANO ESTUPENDO Y LA VERDAD ES QUE ESTOY MUY BIEN"

CH: Es un panorama en el que muchas mujeres que se quejan de machismo, ¿tú lo has notado?

L.V: Nunca he tenido ningún problema. A ver, sí que es verdad que hay más hombres que mujeres trabajando en medios deportivos, pero yo nunca he tenido ningún problema ni con hombres, ni con otras mujeres, ni nada, yo nunca he notado que haya ningún tipo de discriminación.

CH: ¿Qué prefieres televisión, radio o prensa?

L.V: Nunca he hecho radio que es algo que me encantaría hacer y probarlo e igual se me da mejor que la tele no sé. La tele me encanta porque me lo paso muy bien y me gusta mucho escribir. Yo en un principio, en la universidad, me gustaba muchísimo escribir como en redacción periodística. Ahora por ejemplo escribo yo escribo mis cositas pero para mí. Sí que me gustaría probar cosas nuevas, estoy abierta todo.

CH: En el plano sentimental ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?

L.V: Estoy fenomenal, estoy tranquila y muy bien. He pasado un verano estupendo y la verdad es que estoy muy bien. Estoy muy a gusto con la vida que tengo, estoy muy a gusto de estar de vuelta en Madrid y muy bien, muy arropada como siempre la verdad y muy contenta.

CH: ¿No has vuelto a rehacer tu vida después del desengaño amoroso?

L.V: Hombre sí, he rehecho mi vida. Yo tengo mi vida rehechísima.

CH: Me refiero a si has encontrado el amor de nuevo tras tu ruptura con Chicharito.

L.V: No, no tengo pareja.

CH: ¿No te apetece, es algo que quieres dejar de lado un tiempo?

L.V: No es algo que piense. No tengo pensado que tenga que tener pareja, es algo que llega en el momento que tenga que llegar y no es algo que me agobie.

LUCÍA VILLALÓN: "SE PASA MUY MAL PERO COMO CUALQUIER RELACIÓN QUE SE ROMPE"

CH: ¿Resultó un poco duro después de haber anunciado una boda una ruptura tan radical y verle con una chica tan rápido? ¿Qué fue para ti con la exposición mediática?

L.V: En el momento evidentemente es duro, se pasa muy mal pero como cualquier relación que se rompe, son momentos complicados y más cuando tienes una vida entorno a una persona pero al final a cada uno le afecta a su manera. Se pasa mal pero lo he dicho siempre nadie se muere de amor y al final cada uno rehace su vida y es capaz de ser feliz de nuevo.

CH: ¿Completamente separados? ¿No tienes ningún tipo de amistad con él?

L.V: No, no tengo ningún tipo de relación con él.

CH: Fuera de tu vida...

L.V: (se ríe)

CH: ¿Retos para el próximo año?

L.V: Quizás empezar a hacer yoga bien. Cuidarme más y cuidar más a la gente que tengo alrededor que al final estando tanto de viaje y tanto fuera no estás tan pendiente de la gente como te gustaría.