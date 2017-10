Cayetano Rivera recibe el alta médica tras cuatro días hospitalizado

Noticias Cuatro / Agencias

Cayetano Rivera recibe el alta tras su aparatosa cogida el pasado miércoles. El diestro ha podido contar con el apoyo de su mujer en todo momento, y de sus amigos más cercanos.

Cayetano ha querido agradecer a todos sus fans el apoyo que ha sentido durante estos días con un mensaje en Twitter el pasado viernes: "Quiero agradecer todos los mensajes de ánimo que he recibido, me dan fuerzas y quiero tranquilizaros porque ya me encuentro mucho mejor".

El torero publicaba esto en su red social más asidua el mismo día que se conocía su mejoría, anunciada por su médico, el doctor Carlos Val-Carreres.

Cayetano ha abandonado el hospital Quirón de Zaragoza muy sonriente y recuperado, aunque ayudándose de unas muletas. Su mujer embarazada, Eva González , que ha estado pendiente de él en todo momento dejando sus compromisos de lado, le ha ayudado a meterse en el coche.

Al preguntarle cómo se enteró Eva de la noticia, Cayetano contestó: "La llamaron en cuanto ocurrió y bueno yo pude hacerle una llamada antes de que me interviniesen, tuvieron el detalle de dejarme llamarla para que no se preocupase tanto y además ya sabéis que en este estado no queríamos darle un susto mas grande entonces enseguida cogió el tren y vino para acá y lleva aquí desde entonces".

Ante la pregunta de una posible retirada por su futura paternidad como hizo su hermano Fran Rivera , el torero contestaba: "La verdad que no me lo he planteado por este motivo, cuando llegue el momento será por otras razones pero mi hermano también su profesión, su carrera es distinta a la mía y en ese sentido no tenemos el mismo parecido, él llevaba una trayectoria de muchos más años que yo y ya le iba tocando pero yo por ahora sigo pensando en quedarme".

El diestro añadía además sobre su futura paternidad junto a Eva González: "No te voy a engañar, sería mentira si no te digo que siempre me he planteado cómo me afectaría llevar mi profesión cuando fuese a tener un hijo por las circunstancias que ya sabemos todos pero no, no me ha dado por ahí, podría haberme dado perfectamente pero de momento estoy feliz, disfruto con mi profesión y de momento sigo pensando en quedarme".

El torero ha tenido a todo su círculo muy pendiente de él todos estos días. Ahora le toca descansar junto a los suyos y alejarse del ruedo una temporada hasta que esté totalmente recuperado, aunque sin previsión, como él ha aclarado, de una retirada.