Carmen Martínez-Bordiú: muerte, amor, sexo y su fuente de ingresos

CHANCE

Después de conocer ayer la triste noticia del cáncer que sufre Carmen Franco, su hija Carmen Martínez-Bordiú volvía a sentarse en Sábado Deluxe después de mucho tiempo para hablar de la enfermedad de su madre, su polémica relación con Timothy 34 años menor que ella y su fuente de ingreso, protagonizando una de las últimas entrevistas más interesantes del programa de Jorge Javier Vázquez.

LA ENFERMEDAD DE CARMEN FRANCO

"Intuía que no estaba bien. Ha vivido una vida plena, rodeada de sus seres queridos" confesaba la socialité de la enfermedad de su madre, mostrándose esperanzada ante la situación, aunque reconocía: "a mí me da miedo la pérdida de mi madre, pero intento aprovechar el tiempo".

Ante el miedo a enfrentarse a la muerte, Carmen confesaba: "perdí un hijo siendo muy joven, así que he aprendido a vivir con gente que no está", asegurando que no teme que se desvelé el pasado de su madre una vez ya no esté: "no me importaría que se removieran aspectos de las historia de mi madre cuando se vaya".

SU NUEVA RELACIÓN

La relación de Carmen Martínez-Bordiú con un joven filósofo 34 años menos que ella ha ocupado todas las revistas del corazón, Carmen confiesa: "no le dije a nadie que estaba saliendo con él. Mi madre y mis amigas se enteraron por las revistas, y me dijeron que me lo tenía muy callado".

Sobre Tim reconocía: "ha llegado a mi vida cuando más lo necesitaba" y confesaba: "yo di el primer paso. Ya tengo una edad en la que no me paro a pensar, si gusta bien y si no...", y continúa: "vi que había química, no hizo falta decir nada" y en unas sorprendentes declaraciones a sus 66 años confesaba: "para mí es más importante el sexo que para él".

Carmen también hablo de sus antiguas relaciones. De Luis Miguel, más conocido como 'el chatarrero' desvelaba: "él me reconoció que estaba con otras mujeres. Yo me iba a dormir y Luis Miguel se iba con sus amigas. Yo no lo llevaba muy bien", confesando incluso que en una ocasión llegó a perder los nervios por la situación y rompió un cuadro.

Por su parte, de Alfonso de Borbón añadía: "él sabía que yo quería poner fin a la relación, pero él no quería que sus hijos sufrieran una separación como vivió él en su infancia". Tras su separación y su marcha a París asegura: "mis hijos solían perder el pasaporte cuando les tocaba venir conmigo, y no podían salir del país".

SU FUENTE DE INGRESOS

Pero sin duda las declaraciones más polémicas de la socialité y que más ampollas han levantado llegaban cuando Carmen hablaba de su fuente de ingresos, reconociendo que no ha trabajado en su vida: "he vivido sin trabajar toda mi vida" y asegurando por primera vez que vive de vender su vida en la prensa del corazón, unas declaraciones tan fuertes como honestas: "mis única fuente de ingresos es la venta de exclusivas, porque no se hacer negocios. Vivo gracias a la prensa del corazón".