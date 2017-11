Carmen Martínez-Bordiú: "mi madre está rodeada de la gente que la quiere, yo la veo feliz"

CHANCE

Nieves Herrero ha presentado este pasado miércoles 29 de noviembre una biografia de Carmen Franco, hija de Francisco Franco y Carmen Polo. La biografía másque autorizada ha contado con la presencia de Carmen Martínez-Bordiú que llegó acompañada de su novio Timothy Mckeague en la sala Alegoría donde se presentó.

Pero, ¿qué piensa la nietísima de la biografía? ¿Y cómo se encuentra su madre?

CMB: Nieves me envió los capítulos que hablaban de mí, no me entraba el pdf entero del libro.

P: ¿Le das tú aprobación?

CMB: Yo lo que habla de mí sí. Yo no lo he leído, creo que es muy interesante pero no he leído más que lo que se hablaba de mí.

"YO HE HECHO MUCHOS VIAJES CON ELLA Y HA DISFRUTADO MUCHO CON ELLA Y SIGO DISFRUTANDO"

P: ¿Has leído lo que se habla de ti?

CMB: Sí porque cuando lo estaba acabando yo estaba de viaje en Irán y como allí no tenía WIFI nada más que en algunos de los hoteles pues no me entraba todo el pdf con el libro.

P: ¿Estás de acuerdo?

CMB: En lo mío sí, lo demás no lo he leído, pero creo que sí porque lo han leído mis hermanos.

P: Era un día muy especial, te hemos visto muy bien acompañada.

CMB: Bueno estaba aquí y ha venido.

P: Qué sonrisa se te pone al hablar de Tim.

CMB: Es normal.

P: ¿Te identificas con tu madre en las cosas que ha comentado, que os quejasteis de que tuviera tiempo para vosotros, que no ha sido muy cariñosa?

CMB: Yo he hecho muchos viajes con ella y ha disfrutado mucho con ella y sigo disfrutando.

P: ¿A Irán la llevaste?

CMB: No, a Irán ya no pudo ir.

P: Al leer el libro se puede entender que la relación más cercana es contigo.

CMB: Soy la mayor, nací antes.

P: ¿Te pareces en algo a ella?

CMB: Ya me gustaría a mí.

"CREO QUE ELLA HA ASUMIDO LO QUE TIENE CON SERENIDAD"

P: ¿Cómo estás asumiendo este momento de tu madre tan especial?

CMB: Ella es cómo ha querido vivir y yo la encuentro tan bella y tan tranquila ahora, rodeada de sus hijos, de sus nietos, de toda la gente que la quiere que yo la veo feliz.

P: ¿De ánimo está bien?

CMB: Sí, perfectamente y de cabeza mejor que yo.

P: La religión le ayuda ella es una mujer religiosa.

CMB: Bueno eso es muy privado, no sé. Creo que ella ha asumido lo que tiene con serenidad y es un poco lo que yo pienso que ella ha querido vivir de esta manera, ella siempre decía mientras mis piernas me aguanten, yo no entendía eso. Hasta mi cuerpo me aguante y cuando ella ha visto que ya el cuerpo no aguantaba más.

P: ¿Cómo lo dijo?

CMB: No hizo falta decírnoslo, cuando fuimos al médico supimos lo que tenía.

P: ¿Estás pasando más tiempo con ella ahora?

CMB: Yo siempre he pasado mucho tiempo con ella pero tampoco la podemos estar agobiando todo el tiempo. Todos estamos con ella pero no todos al mismo tiempo, entre siete hijos que tiene y los nietos.

P: Ella lo asume bien, ¿pero vosotros?

CMB: Bueno, ella ha dicho que ha vivido hasta la edad que tiene una vida muy plena y que ahora le ha tocado. Eso es.

P: ¿Cómo estás aparte de todo lo de tu madre?

CMB: Yo estoy bien, claro. Sobre todo estoy... no se puede decir contenta, pero a ella la veo tan bien que en el fondo digo, pues mira, ella es así y es cómo ha querido vivir.

P: ¿Sigue pudiendo tener la actividad normal?

CMB: No, ya sale muy poco. Va a casa de alguno de sus hijos...

P: Yo he coincidido con ella en el teatro.

CMB: Hace ya tres semanas que ya no va al teatro. Hoy miércoles precisamente pero quizás si hubiera salido hubiera venido aquí, bueno no porque la hubieran agobiado. Ahora está mucho en casa.

"PARA LUIS HA SIDO UN POCO COMO SU SEGUNDA MADRE PORQUE HA VIVIDO CON MIS PADRES Y SOBRE TODO MUCHO CON ELLA"

P: ¿Cómo están tus hijos, conocen a tu pareja? Margarita se emocionó mucho por Carmen.

CMB: Para Luis ha sido un poco como su segunda madre porque ha vivido con mis padres y sobre todo mucho con ella y claro, Luis es bastante reservado pero creo que para él ha sido un shock grande.

P: Hace dos semanas diste una entrevista brillante que nos encantó y no sé si tu madre la pudo ver.

CMB: No, no la vio porque yo creo que ella se agobia un poco porque no sabe nunca lo que puede ocurrir, como la gente le dijo que había estado bien se ha quedado muy tranquila.

P: ¿Cómo se plantean las navidades?

CMB: Aquí, evidentemente.

"CREO QUE LA PROTAGONISTA DE ESTO NO SOMOS NOSOTROS, SE VE EN LA PORTADA, ES MI MADRE"

P: ¿Cómo está Cristóbal que ha sido el último en divorciarse?

CMB: Muy bien, hoy he almorzado con él precisamente.

P: ¿Tu hija está en Burdeos ahora?

CMB: Ella está entre París y Burdeos, el marido es médico y es jefe de una clínica y bueno ahora está muy contento porque él es urólogo y dicen que es uno de los mejores médicos urólogos del mundo está en Burdeos y él ha trabajado con él.

P: ¿Le has consultado el tema de tu madre?

CMB: Se lo dijimos, pero en fin, cuando mi madre ha ido al médico ya esto era así. Ahora es vejiga.

P: Con este libro se repasa la vida de tu madre pero parece que Nieves sí que quería hablar de la herencia pero tus hermanos no.

CMB: A mí me parece muy bien, yo creo que la protagonista de esto no somos nosotros, se ve en la portada, es mi madre. Aunque nosotros formamos parte de mi madre digamos que ella tiene tantas cosas interesantes que contar y sé que ha hablado con Nieves y estoy deseando leerlo.

P: ¿Qué le pides al año nuevo?

CMB: Que tengamos a mi madre por mucho tiempo todavía.