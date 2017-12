Carmen Martínez-Bordiú, sus hijos todavía no conocen a su nuevo novio

Carmen Martínez-Bordiú ya no esconde su amor por Tim, un joven filosofo 34 años menor que ella. Si hace unas semanas nos reconocía que había llegado en el momento preciso y le hace muy feliz, esta semana le veíamos acudir a la presentación de la biografía de su madre al lado de su nueva pareja. Sin embargo, según nos reconoce la socialité sus hijos todavía no conocen a su última conquista.

CMB: No, no le ha conocido.

CH: ¿Tú no quieres?

CMB: No, no ha habido ocasión.

CMB: No, mi hija tampoco le conoce, no ha venido aquí últimamente, he ido yo a Burdeos.