Carmen Franco recibe la visita de sus hijos y nietos en su casa, tras conocerse su cáncer terminal

El cariño y el apoyo incondicional de sus seres queridos parecen ser el mejor antídoto para Carmen Franco. Desde que se conociera la noticia de que padece un cáncer terminal para el que no está recibiendo tratamiento, la hija de Franco recibe a diario la visita de sus hijos, nietos y bisnietos.

Carmen Franco no está recibiendo tratamiento alguno, como ya os avanzábamos hace algunos días, lo que hace que sea una situación muy dura y difícil para sus familiares, que parece que no la dejan sola en ningún momento. La hija de Franco recibe las visitas encantada de tener en su casa a todos sus hijos y nietos. Esperemos que esté llevando de la mejor manera posible la enfermedad, aunque como ella misma dijo: "Lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta".