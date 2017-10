Carlota Corredera: "Recuerdo a Belén cuando no estaba bien y me decía que tenía miedo de no encontrar pareja"

Sin parar de trabajar, Carlota Corredera se mostró de lo más orgullosa y agradecida por el buen recibimiento que ha tenido su libro Tú también puedes. Como conseguí perder 60 kilos y ganar salud y es que la presentadora acudió a una firma de discos en la que sacó su lado más sincero.

Carlota Corredera: Yo si lo supiese no te lo diría pero no lo sé. Te aseguro que el día que se case Belén va a ser un fiestón, yo no pude estar en la primera boda pero en la segunda lo voy a dar todo como ella lo dio en la mía.

C.C: Es que está muy bien, Miguel es un tío estupendo y yo recuerdo a Belén muchas veces cuando no estaba bien y me decía que tenía miedo a no encontrar al alguien, es lógico, ella sabe que ser Belén Esteban es difícil y ser la pareja de Belén no es fácil pero creo que ha encontrado a Belén y es una chica muy afortunada, Miguel también lo es porque Belén es una tía guay. Yo creo que sí que se casarán, no tengo ni invitación ni fecha, pero a ver si para el año que viene se casan, nos viene bien.