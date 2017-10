Carlota Corredera se sincera, la boda de Belén Esteban, la salida de Kiko Matamoros y el fracaso de Gran Hermano

Carlota Corredera, una de las presentadoras de 'Sálvame', ha querido hablar sobre varios temas que rondan a algunas personas de su círculo.

Carlota ha querido dar su versión sobre el tema de la boda: "Yo sé que a Paz le ha dolido, lo ha dicho en público y se lo dije a Belén, todavía no te vas a casar, no hay fecha, yo no pierdo la esperanza pero es algo muy personal, yo nunca le diría a alguien a quién tiene que invitar o no a su boda", a lo que también añadió: "Yo cuando era directora de Deluxe tuve que pensar a quién tenía que invitar y a quién no, yo invité a todo el mundo. A mi boda vino Jorge, Paz, todos los colaboradores menos víctor que no pudo y todos estuvieron allí con pareja o sin pareja. A mí me hizo mucha ilusión compartir ese día con ellos. Estoy contenta de haber tomado esa decisión, pero respeto que invite a quien quiera, Matamoros no invitó a todo el mundo y nadie se lo reprochó. Al final tu boda, y más allá de un evento, es un día muy importante, que vas a tener en el álbum de fotos para siempre".