Carlos Baute: "Me siento venezolano y español, pero mi sangre es española"

Carlos Baute se reencontrará con numerosos compañeros de profesión en el #VIVEDIAL, el concierto organizado por Cadena Dial esta noche en el WiZink Center de Madrid.

Carlos Baute: Es espectacular, me encantan este tipo de eventos. A parte de que nos juntamos todos, refrescamos contactos y teléfonos, es muy lindo. Además, el motivo solidario de la Fundación Aladina, que la conozco desde hace muchos años y a la que aplaudo, porque fundaciones como está son las que tienen que existir.

C.B: Yo soy de aquí y de allí, pero la verdad es que soy muy venezolano; pero mi papá es de acá mi abuelo es de acá, mi abuela es de acá toda mi familia, mi sangre es española. Así que yo siendo adulto, cuando venía a España, ya me sentía como en casa y la verdad es que siempre he amado este país, es brutal, tiene una bendición. Muchos españoles se quejan, pero que no lo hagan, este país es un paraíso.