Carl Bernstein, sobre la crisis en Cataluña: "Va a hacer falta muy buen periodismo para saber lo que ha pasado"

El periodista estadounidense que destapó el 'caso Watergate' junto a Bob Woodward, Carl Bernstein, ha afirmado este miércoles 11 de octubre, en relación con la crisis de Cataluña, que "va a hacer falta muy buen periodismo para saber lo que ha pasado hasta ahora" y ha añadido que se trata de un momento "tremendamente importante para el futuro de España y del mundo".

En este sentido, Carl Bernstein ha indicado que se trata de un tema que está teniendo "mucho eco" en la prensa internacional y ha señalado que, dado que su dominio del castellano es insuficiente para comprender la situación a través de noticias en español, se está informando a través de los artículos en inglés de 'El País', y de medios como 'The Guardian', 'The Washington Post' y 'The New York Times', entre otros.