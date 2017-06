Habrá un ciclo dedicado a directoras de películas de terror y una muestra sobre actores y actrices de éste género en la España de los 70

En cuanto a la programación de este año, Beltrán ha informado que habrá un ciclo titulado 'El ataque de las mujeres cineastas' con películas como 'Jennifer's Body' (Karyn Kusama, 2009), 'The Babadook' (Jennifer Kent, 2014), 'American Mary' (Jen y Sylvia Soska, 2012), 'Una chica vuelve a casa sola de noche' (Ana Lily Amirpour, 2014), 'Crudo' (Julia Ducournau, 2016) o 'The Love Witch' (2016), de Anna Biller, entre muchas otras, han demostrado últimamente que el cine de terror no es solo cosa de hombres.