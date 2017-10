Cai Guo-Qiang reivindica en el Museo del Prado a la pólvora como "creadora de belleza"

El artista chino Cai Guo-Qiang llega al Museo del Prado con 'El espíritu de la pintura', un "diálogo" con los grandes maestros de la pintura que podrá verse hasta el próximo 4 de marzo y con el que el artista ha creado 27 pinturas con la pólvora como elemento primordial.

"Vivimos en una época de muchos atentados, pero si utilizamos la pólvora en el arte también puede crear belleza", ha defendido Cai, quien con esta muestra se convierte en el primer artista contemporáneo que concibe obra inédita creada 'in situ' para una exposición en el Prado.

"Hace dos años ya hablamos de esta posibilidad y, junto a los expertos del museo, trabajé en ese periodo para construir un puente, pero cuando llegué hace un mes, tenía dudas. Y me di cuenta de que no hay una creación formal, sino que el proceso de crear es siempre de prueba", ha señalado el autor.

"El miedo en sí es un problema para el artista, porque genera más miedo. Pero me di cuenta e que hay que aventurarse ante el lienzo para crear un arte inmortal, es la herencia de los maestros: sobre todo persiste el espíritu de arriesgarse", ha añadido.

"Es una sensación muy peculiar y creo que es también reflejo del espíritu de España, porque no podría haber ocurrido en otro país. La pólvora española es diferente a la del resto del mundo", ha comentado el artista con humor.

Preguntado por el futuro de las piezas, el artista ha dejado una puerta abierta a que el museo adquiera parte de la obra. "Yo no tengo galería, siempre expongo mis trabajos en museos de arte contemporáneo como el Guggenheim, pero con el Prado es diferente. No sé si incluirá esta muestra en su colección, ni siquiera sé el precio, pero todo es incierto: es la premisa del artista, arriesgarse y abrir caminos", ha apuntado.

Por el contrario, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha remarcado que la pinacoteca no es propietaria "de ninguna de las obras" y que sobre el destino final, no cuenta con "ninguna capacidad de decisión". "Hay que preguntarle a Cai", ha reiterado Falomir, quien sí que ha aclarado que durante la exposición no está permitido que se cierre ninguna transacción.