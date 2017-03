Blanco Corredoira presenta 'Objetivo Skorzenzy', una novela sobre "el que fue el hombre más peligroso de Europa"

El escritor Blanco Corredoira ha presentado 'Objetivo Skorzeny', con La Esfera de los Libros, un thriller narrado con rigor histórico para el que el autor se ha documentado durante tres años, analizando el rastro dejado por Skorzeny, líder nazi que llegó a ser considerado el "hombre más peligroso de Europa". La investigación que ha llevado a cabo para crear la novela incluye más de 4.500 cartas, fotografías e investigaciones sobre su protagonista. Así, ha trazado, según sus propias palabras, "una biopsia del alma del héroe", según informa en un comunicado.

Así, señala que la novela "desvela los avatares menos conocidos de la vida de Otto Skorzeny", quien, siendo capitán de las Waffen-SS, llevó a cabo la acción de rescate de Mussolini en el refugio de Campo Imperatore, al pie del macizo Gran Sasso. Aquella misión de los paracaidistas alemanes, a los que acompañaba Skorzeny con una sección de subordinados de las SS, le sirvió para alcanzar los mayores reconocimientos y la fama mundial.

Asimismo, Corredoira ha subrayado que no hace "un relato solamente de la caída y rescate de Mussolini", en el que cobran voz algunos de los olvidados protagonistas a los que Skorzeny había "eclipsado", sino que reconstruye sus pasos desde 1950 hasta su muerte en 1975. "Su azaroso tiempo en España no estuvo privado de peligros y emociones. Consiguió labrarse una exitosa carrera como hombre de negocios pero tuvo que eludir el acoso de agentes comunistas y del Mossad" ha señalado.

En este sentido, el autor indaga en la personalidad del mito, un militar al que los propios militares no reconocen como tal, y por lo tanto, "un producto atípico de la guerra". "Es evidentemente nazi porque nunca renegó de sus ideales nacionalsocialistas. Sin embargo, no podemos decir que fuera un criminal de guerra, ya que fue absuelto por los americanos." Además, la novela no solo se centra en sus triunfos durante la guerra, sino que se traslada a Madrid y cuenta su día a día y "los encuentros más singulares con la gente que les perseguía".

Asimismo, ha destacado que 'Objetivo Skorzeny' es una historia "sujeta en hechos reales. Los acontecimientos más importantes se cuentan tal y como sucedieron."

El autor, que ya publicó con La Esfera de los Libros la novela histórica 'Añoranza de guerra', lanza ahora otra historia de "personajes perseguidos por su pasado", contando la vida uno de "los grandes mitos de la Segunda Guerra Mundial".