Despliega sus influencias en un dj set de cuatro horas ante 3.000 personas

La ecléctica canción de aires orientales 'Gulf dreams' del grupo Great Skin ha sido una de las primeras en sonar, seguida de la tranquila 'Death speaks: No. 1 You will return' de la vocalista Shara Worden, después de 'Experiences', de John Cage.

Björk ha tomado después un derrotero salvaje para encarrilar la última hora de su sesión, con hits como 'I will survive' en versión india; 'Vaginal Architecture', de Total Freedom; 'Come as you are', de Brandy, y 'All the way down', de Kalela, entre otros éxitos.