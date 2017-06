Protagoniza un dj set de cuatro horas la tarde de este miércoles en el Festival Sónar

"La gente no parece darse cuenta de que yo hago mis propios arreglos, me parece algo sexista", ha dicho Björk, que ya en una entrevista en 2016 en 'The Pitchfork Review' manifestó sus inquietudes sobre la discriminación de la mujer en este sector, lo que dio lugar a la creación de una web donde miles de mujeres colgaran sus fotos mezclando y produciendo.