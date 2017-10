Bisbal triunfa en Madrid con sus Hijos del Mar Tour 2017

David Bisbal llegó al WiZink Center de Madrid para reencontrarse con todo su público madrileño. El almeriense trajo consigo toda la energía de su Hijos del Mar Tour 2017 a la capital. Tras visitar las principales ciudades de nuestro país, el cantante volvió a subirse a los escenarios en una semana de lo más difícil para él.

Según Chenoa, el cantante rompió con ella por televisión, cambiando de número y sin querer saber absolutamente nada de ella. Una situación que la llevó a una profunda tristeza: "Con el paso del tiempo, he conseguido identificar exactamente lo que sentí: alguien me había llevado al lugar más alto en el que había estado jamás, un limbo mucho mejor que el cielo, dónde va a parar. Y desde allí me había empujado al abismo. En ese infierno andaba, cuando vi que mi portal estaba lleno de cámaras y, que nadie me pregunte por qué, se me ocurrió bajar de aquella guisa. Nadie en mi situación sabría contestar".