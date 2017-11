Bertín Osborne de su enfado con Arévalo: "No es una tontería"

Anoche Bertín Osborne visitaba a Las Campos, consiguiendo la entrevista más emotiva de María Teresa Campos después de que sufriese un ictus en el mes de mayo. Sin embargo, demostrando que todavía es una periodista empedernida María Teresa no pudo evitar colocarse en el lado del entrevistador y hacer la pregunta que todo el mundo deseaba hacer a Bertín.

Aunque ambos han manifestado en varias ocasiones ser como hermanos, lo cierto es que Bertín no perdona que Paco hiciera pública una comida privada. María Teresa colocando a Bertín como protagonista del programa se pronunciaba al respecto: "He leído una noticia que me da mucha pena, y es que por una tontería se pierda una amistad de años como la tuya con Arévalo" a lo que el presentador al que se le cambiaba el rostro confesaba: "Lo que ha pasado no es una tontería" y añadía: "hay momentos en los que uno debe reconocer sus errores" ya que hay cosas en las que "la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha", desvelando así que le había molestado que Arévalo compartiese la foto de la polémica.