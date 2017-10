Bertín Osborne y Arévalo; ¿Hay más intereses que la propia amistad?

CHANCE

Bertín Osborne y uno de sus amigos más íntimos, Arévalo, estan enfadados por varios motivos, el humorista se sentaba en el plató de 'Sálvame', para contar que su amigo Bertín, había dejado de hablarle por haber subido una foto a sus redes sociales del Rey Emérito comiendo en casa de Bertín. A lo que el presentador del programa 'Mi casa es la tuya', contestó, a través de la periodista Paloma García-Pelayo, "No es sólo por la foto. Hay cosas que no se pueden hacer. Es mi casa y un amigo no hace eso", estas palabras de Bertín, fue lo último que se conocía de este enfado.

Pero ayer en el programa de 'Viva La Vida', se volvía a hablar del tema, Bertín habría invitado a Arévalo a su concierto la noche de ayer Sábado en Valencia, pero el humorista dijo encontrarse en Ubrique por un bautizo, y dijo también que llamará a Bertín cuando esté en Madrid.

La periodista Beatriz Cortázar, dijo que la tensión entre ambos se había relajado ya, mientras Carmen Ro aseguraba que además de cariño, en esa relación hay algo de interés. Paloma García-Pelayo, volvió a recordar lo que le había dicho Bertín, estaba dispuesto a hablar con Arévalo y solucionarlo todo, pero lo volvió a ver en la tele y pensó "Ahora ya sí que no", Bertín jamás en la vida va a hablar mal de un amigo, continúa defendiéndolo García- Pelayo.

Aún se desconoce cómo acabará esta historia, pero parece que Bertín tiene ganas de un acercamiento y Arévalo por su parte, por lo que ha dicho en 'Sálvame', está deseando que Bertín le perdone.