Bernardo Pantoja en su peor momento sin el apoyo de su hermana 'La Tonadillera'

Bernando Pantoja no está pasando por su mejor momento. El padre de Anabel Pantoja fue intervenido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el desenlace no ha podido ser peor ya que finalmente ha habido que amputarle el pie derecho.

Tal y como comentaba José Antonio León en Sálvame, la madre de Kiko Rivera no ha ido a ver a su hermano al hospital o al menos, el no la ha visto aparecer por ahí. Enseguida los colaboradores del programa comentaron la posible mala relación que hay entre hermanos a raíz de diferencias económicas al haber podido presuntamente chantajear Bernando a su hermana a cambio de no contar a la prensa información sobre la polémica familia.